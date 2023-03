Le document d'enregistrement universel 2021/22 de Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, relatif à l'exercice clos le 30 juin 2022, a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 15 mars 2023, sous le numéro

R.23-0100.

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Paragon ID (www.paragon-id.com : Espace Investisseurs, section Rapports financiers) et sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Des exemplaires du document d'enregistrement universel sont également disponibles au siège social de la société : Les Aubépins, 18410 Argent-Sur-Sauldre.

Documentation relative à l'assemblée générale mixte à huis clos du 15 décembre 2022

La dernière assemblée générale mixte des actionnaires de Paragon ID s'est déroulée le jeudi 15 décembre 2022 à 10h00 au 15 rue Traversière, 75012 Paris.

La documentation relative à cette assemblée générale est disponible sur le site internet de la société, www.paragon-id.com, espace Investisseurs, section Assemblées générales. Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce ont été tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : Les Aubépins, 18410 Argent sur Sauldre. En particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce ont été publiées sur le site internet.

Le résultat des votes pour chaque résolution est disponible sur le site internet de Paragon ID (www.paragon-id.com), onglet Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

