Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce avoir acquis 30% du capital de la société airweb auprès de ses actionnaires historiques. Le groupe avait acquis une participation stratégique de 50% d'airweb en novembre 2018.

airweb, facilitateur de mobilité

Expert reconnu en technologies digitales, airweb conçoit et édite des solutions de billettique dématérialisée.

Depuis 2016, airweb déploie une offre en mode Software as a Service (SaaS) destinée aux acteurs des transports publics. Au cœur de cette offre, une plate-forme multi-canal de génération et de vente de titres de transport dématérialisés. Connectée aux applications de billetterie sur smartphone et aux boutiques web, cette technologie permet aux opérateurs de transports de gérer la distribution de leurs titres sur téléphones mobiles et de suivre les usages sur leur réseau de transport tout en pilotant leur relation client.

Plusieurs dizaines d'organismes de transport ont opté pour la solution airweb qui permet aux usagers d'avoir accès à un système de billetterie complet sur leur smartphone, pour réaliser des voyages de bout en bout, tout en disposant d'informations voyageurs en temps réel.

Partenaire de plus de 70 opérateurs de réseaux en France, airweb est, à ce jour, la solution de billetterie mobile la plus déployée en France. La société opère notamment les solutions mobiles des réseaux de transports des collectivités d'Ajaccio, Angoulême, Arras, Avignon, Brest, Carcassonne, Cherbourg, Cholet, Douai, Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lorient, Orléans, Pau, Poitiers, Reims, Sophia Antipolis, Troyes, etc., mais également de régions comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou encore la Martinique.

A l'international, airweb a notamment remporté en 2019, en partenariat avec Paragon ID, le développement et la gestion pendant cinq années (et deux ans en option) de la solution billettique pour appareil mobile du Réseau de transport de la Capitale (RTC) de Québec au Canada.

airweb est également référencé à la Centrale d'Achat du Transport Public et travaille en partenariat avec les autorités organisatrices de mobilité ainsi qu'avec les opérateurs de transport RATP Dev, Keolis et Transdev.

airweb, une société en forte croissance et désormais profitable

airweb connait une forte croissance et affiche désormais un EBITDA1 positif. La société sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes de Paragon ID à compter du 1er novembre 2020.

Cette acquisition de 30% du capital d'airweb a été réalisée intégralement en numéraire à partir de la trésorerie disponible. En outre, Paragon ID aura la possibilité d'acquérir le solde du capital d'airweb (20%) d'ici la fin de l'année 2024.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Notre nouvel investissement au capital d'airweb réaffirme la volonté de Paragon ID d'accompagner les Smart Cities dans leur transition vers les solutions digitales.

airweb connaît un essor considérable sur le marché en croissance du paiement mobile des tickets de transport. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a conduit de nombreuses villes et agglomérations à accélérer leur mouvement de digitalisation et de dématérialisation des titres de transports. Il est de notre rôle de les accompagner dans cette transition.

La plateforme ABT (Account Based Ticketing) d'airweb sera au cœur de nos offres numériques pour les marchés des transports publics et des Smart Cities. »

Xavier Debbasch, Directeur général d'airweb déclare :

« Depuis l'arrivée de Paragon ID à notre capital, notre collaboration stratégique a déjà été couronnée de nombreux succès. En nous appuyant sur la présence internationale et les équipes techniques de Paragon ID, nous allons maintenant pouvoir accélérer nos déploiements en dehors de France et faire évoluer nos produits afin qu'ils s'adaptent au mieux aux attentes grandissantes de ce marché en pleine mutation.

Les succès rencontrés ces derniers mois avec l'accélération de la digitalisation des canaux de distribution des titres de transport montrent que notre technologie est désormais prête pour un déploiement plus global. Paragon ID est le partenaire idéal qui saura nous accompagner pour cette nouvelle étape stratégique de notre développement. »

A propos d'airweb

Leader de la vente dématerialisée des titres de transport, airweb édite des solutions mobiles et digitales.

Basées à Saint-Cloud, à proximité de Paris, les équipes d'airweb sont spécialisées dans les applications iOS et Android, reposant sur une technologie flexible.

Développée en 2015, la solution digitale airweb, offrant aux utilisateurs des transports en commun une solution complète pour la billetterie mobile et l'information des passagers, est commercialisée avec succès depuis 2016 et a été choisie par plus de 70 collectivités.

Depuis 2018, airweb a lancé tixiPASS, une offre de billetterie standardisée et évolutive, issue de sa plateforme d'origine, afin de proposer une solution transport en commun interopérable et avec un coût de déploiement inférieur.

En 2020, airweb a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 M€.

Plus d'informations sur airweb.fr.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie plus de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 8 500 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 838 M€ à l'issue de l'exercice 2018/19 clos le 30 juin 2019. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

EBITDA : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations, et charges calculées liées aux paiements en actions).

Copyright Actusnews Wire

