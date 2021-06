PARAGON ID : acquiert l'allemand Security Label

ParagonID a acquis Security Label, leader européen et l’un des plus gros fabricants d’étiquettes bagages pour l’industrie du transport aérien. L’acquisition sera effective le 1er juillet 2022. Security Label, société allemande basée près de Hanovre fondée en 1990 par la famille von Wedekind, est devenue une référence mondiale dans la conception et la fabrication des étiquettes bagages.



Avec près de 70% de parts de marché en Europe, Moyen-Orient et Afrique et 25% au niveau mondial, Security Labelcollabore avec plus de 400 compagnies aériennes et aéroports dans plus de 100 pays, et est un partenaire stratégique de l'IATA (International Air Transport Association - Association internationale du transport aérien).



En 2019, Security Label a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros. Fortement impactée en 2020 par la baisse du traffic aérien due à la pandémie, la société anticipe un rebond progressif de son chiffre d'affaires une fois les restrictions de déplacements levées.