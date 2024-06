Paramount Global est une société de médias, de diffusion en continu et de divertissement. La société compte trois segments. Le segment TV Media comprend ses activités de diffusion : CBS Television Network, CBS Stations et ses réseaux internationaux en clair ; les réseaux câblés nationaux premium et de base, y compris Paramount+ avec Showtime, MTV, Comedy Central, Paramount Network, The Smithsonian Channel, Nickelodeon, BET Media Group, CBS Sports Network et les extensions internationales de certaines de ces marques, ainsi que les activités des studios de télévision nationaux et internationaux. Le segment Direct-to-Consumer comprend son portefeuille de services de diffusion en continu payants et gratuits, nationaux et internationaux, dont Paramount+, Pluto TV, BET+ et Noggin. Le segment du divertissement filmé comprend Paramount Pictures, Paramount Players, Paramount Animation, Nickelodeon Studio, Awesomeness et Miramax. Le segment "Filmed Entertainment" comprend Paramount Pictures, Paramount Players, Paramount Animation, Nickelodeon Studio, Awesomeness et Miramax.

Secteur Diffusion