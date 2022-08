Paramount : BPA ajusté en recul de 34% au 2e trimestre

Paramount publie un chiffre d'affaires de 7,7 Mds$ au titre du 2e trimestre 2022, en hausse de 19% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Au deuxième trimestre, nous avons pris des parts de marché en streaming, ou encore en broadcast TV, tout en augmentant notre pénétration du marché de croissance le plus important dans le domaine du streaming multimédia', résume Bob Bakich, p.d.-g. de Paramount.



Le bénéfice d'exploitation avant amortissements recule néanmoins de 22% dans le même temps, à 963 M$, avec un BPA ajusté en recul de 34%, à 0,64$.



