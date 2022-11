Paramount : BPA divisé par deux au 3e trimestre

Paramount Global (ex ViacomCBS) publie un BPA ajusté des opérations poursuivies en chute de 49% au titre de son troisième trimestre 2022, à 0,39 dollar, ainsi qu'un OIBDA ajusté en repli de 23% à 786 millions de dollars.



La maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon a pourtant vu ses revenus augmenter de 5% à 6,92 milliards, la croissance de ses divisions direct-au-consommateur et films ayant compensé un recul de la division télévision.



Le groupe met ainsi en avant le succès de ses plateformes de streaming, avec un gain de 4,6 millions d'abonnés pour Paramount+, ainsi que celui du fim d'horreur 'Smile' en salles et de 'Top Gun : Maverick' en vente numérique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.