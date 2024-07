Paramount Global a annoncé un partenariat élargi avec Ice Cube et sa société de production Cube Vision, dans le prolongement de leur relation de longue date. Dans le cadre de ce premier accord pour la télévision, Cube et Jeff Kwatinetz, directeur général de Cube Vision et partenaire de production de Cube, développeront et produiront des projets pour la diffusion, le câble et les plateformes de streaming à travers Paramount. L'accord démarre avec un nouveau projet scénarisé sans titre en cours de développement dans les studios SHOWTIME, qui explore le monde impitoyable d'Hollywood à travers l'expérience des Noirs et la profondeur d'un groupe de personnages explosifs à la recherche du pouvoir et du prix de la célébrité.

Le partenariat élargi découle de la relation de longue date que la société entretient avec Cube, les deux parties travaillant ensemble sur la ligue de basket Big3 diffusée sur CBS, Hip Hop Squares pour VH1, ainsi que sur de nombreux projets liés à la musique au fil des ans et un rôle principal dans Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, où Cube a fait une voix et joué dans le film coécrit par Seth Rogan. L'accord a été négocié par Matt Johnson et Patrick Ragen, tous deux du cabinet Johnson Shapiro Slewett & Kole LLP.