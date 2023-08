Paramount Global est une société mondiale de médias, de streaming et de divertissement qui crée du contenu pour le public du monde entier. Les segments de la société comprennent les médias télévisés, la vente directe au consommateur et le divertissement filmé. Le segment TV Media comprend ses réseaux de diffusion nationaux et internationaux et les stations de télévision qu'elle possède, les extensions nationales et internationales de ses réseaux câblés, les opérations de studio de télévision nationales et internationales, ainsi que la production et la distribution de programmes syndiqués de première diffusion. Le segment Direct-to-Consumer comprend son portefeuille de services de diffusion en continu payants et gratuits, nationaux et internationaux. Le segment "Filmed Entertainment" comprend la production et l'acquisition de films, de séries et de contenus de courte durée destinés à être diffusés et concédés sous licence dans des médias du monde entier, notamment dans les salles de cinéma, sur des services de diffusion en continu, à la télévision, et par l'intermédiaire du divertissement numérique à domicile et des disques numériques polyvalents (DVD).

Secteur Diffusion