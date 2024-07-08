* SKYDANCE MEDIA ET PARAMOUNT GLOBAL SIGNENT UN ACCORD DÉFINITIF POUR FAIRE DE PARAMOUNT UNE ENTREPRISE DE MÉDIAS ET DE TECHNOLOGIE DE CLASSE MONDIALE.
* PARAMOUNT GLOBAL - LES ACTIONNAIRES DE CLASSE A DE PARAMOUNT RECEVRONT 23 DOLLARS PAR ACTION EN NUMÉRAIRE.
* PARAMOUNT GLOBAL - LA FAMILLE ELLISON ET REDBIRD INVESTISSENT PLUS DE 8 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE NOUVEAU PARAMOUNT
* PARAMOUNT GLOBAL - LES ACTIONNAIRES DE LA CLASSE B RECEVRONT 15 $ PAR ACTION EN ESPÈCES/CHOIX D'ACTIONS
* PARAMOUNT GLOBAL - LA CONTREPARTIE EN ESPÈCES DISPONIBLE POUR LES ACTIONNAIRES PUBLICS S'ÉLÈVE À 4,5 MILLIARDS DE DOLLARS
* PARAMOUNT GLOBAL - LES ACTIONNAIRES DE CLASSE A DE PARAMOUNT RECEVRONT 23 DOLLARS PAR ACTION DANS LE CADRE D'UN CHOIX EN ESPÈCES/EN ACTIONS,
* PARAMOUNT GLOBAL - DAVID ELLISON NOMMÉ PDG, JEFF SHELL NOMMÉ PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ PARAMOUNT
* PARAMOUNT GLOBAL - SKYDANCE INVESTOR GROUP DÉTIENDRA 100% DES ACTIONS DE CLASSE A DE NEW PARAMOUNT
* PARAMOUNT GLOBAL - SKYDANCE INVESTOR GROUP INVESTIT 2,4 MILLIARDS DE DOLLARS DANS L'ACQUISITION DE NATIONAL AMUSEMENTS EN NUMÉRAIRE
* PARAMOUNT GLOBAL - 1,5 MILLIARD DE DOLLARS DE CAPITAL PRIMAIRE À AJOUTER AU BILAN DE PARAMOUNT
* PARAMOUNT GLOBAL - L'ACCORD DE TRANSACTION DÉFINITIF COMPREND UNE PÉRIODE DE 45 JOURS PENDANT LAQUELLE UN COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PARAMOUNT A LE DROIT DE PARTICIPER À LA TRANSACTION.
* PARAMOUNT GLOBAL - LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2025
* PARAMOUNT - SKYDANCE INVESTOR GROUP DÉTIENDRA 69% DES ACTIONS DE CLASSE B EN CIRCULATION
* La famille ELLISON et REDBIRD CAPITAL PARTNERS investiront plus de 8 milliards de dollars dans NEW PARAMOUNT et acquerront NATIONAL AMUSEMENTS Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :