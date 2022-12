Paramount : trois nouveaux pays pour Paramount+

Paramount Global a annoncé jeudi le lancement de son service de vidéo à la demande Paramount+ dans trois nouveaux pays européens, ce qui porte à 45 marchés le total de sa présence à l'international.Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le groupe américain a déclaré que l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche - après la France la semaine dernière - auraient désormais accès au service à compter d'aujourd'hui.La société, désormais présente sur plusieurs marchés-clé en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe, en Asie et en Australie, dit espérer poursuivre son développement en 2023, notamment via une implantation en Inde.Afin d'attirer de nouveaux abonnés pour son service - qui est proposé au tarif mensuel de 7,99 euros - Paramount+ prévoit de diffuser dès le 22 décembre prochain le film 'Top Gun: Maverick', grand succès de l'année 2022 au box-office mondial.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.