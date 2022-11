Penguin Random House renonce à l'accord de 2,2 milliards de dollars pour fusionner avec Simon & Schuster

Bertelsmann, un groupe de médias allemand qui possède Penguin, a initialement déclaré qu'il ferait appel de la décision d'un juge américain qui a déclaré que son offre d'acquisition de Simon & Schuster était illégale parce qu'elle porterait atteinte à la rémunération des auteurs.

Mais Bertelsmann a déclaré lundi dans un communiqué qu'il "poursuivra la croissance de son activité mondiale d'édition de livres sans la fusion précédemment prévue de Penguin Random House et de Simon & Schuster."

Reuters a rapporté dimanche que la société allemande n'a pas réussi à convaincre Paramount Global, le propriétaire de Simon & Schuster, de prolonger leur accord et de faire appel de la décision du juge.

La juge Florence Pan, du tribunal fédéral du district de Columbia, a statué le 31 octobre que le ministère de la Justice avait démontré que l'accord pouvait réduire considérablement la concurrence "sur le marché des droits d'édition américains des livres les plus vendus à l'avance".

Avec la dissolution de l'accord, Penguin paiera une indemnité de rupture de 200 millions de dollars à Paramount Global.

Contrairement à la plupart des combats contre les fusions, qui se concentrent sur ce que les consommateurs paient, l'administration Biden a fait valoir que l'accord devait être arrêté parce qu'il entraînerait une diminution de la concurrence pour les livres à succès et une baisse des avances pour les auteurs qui gagnent 250 000 $ ou plus.

Parmi les auteurs de Penguin figurent l'auteur de livres de cuisine Ina Garten et les romancières Zadie Smith et Danielle Steele, tandis que Simon & Schuster publie, entre autres, Stephen King, Jennifer Weiner et Hillary Rodham Clinton.

Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice visant à stopper l'accord en novembre 2021.

Lors d'audiences tenues en août, le gouvernement a fait valoir que les cinq plus grands éditeurs contrôlent 90 % du marché, et qu'une combinaison de Penguin et Simon & Schuster contrôlerait près de la moitié du marché des droits d'édition des livres à succès, alors que ses concurrents les plus proches seraient moins de la moitié de sa taille.

Les cinq premiers éditeurs sont Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster et Hachette, avec Walt Disney Co et Amazon.com Inc également présents sur le marché. HarperCollins est la propriété de News Corp.