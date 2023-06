Paramount Resources Ltd. : National Bank Financial dégrade son opinion à neutre

Paramount Resources Ltd. est une société énergétique basée au Canada. La société explore et développe le pétrole et le gaz naturel conventionnels et non conventionnels. Elle poursuit également des activités stratégiques d'exploration et de pré-développement à plus long terme et détient un portefeuille d'investissements dans d'autres entités. Ses principales propriétés sont situées en Alberta et en Colombie-Britannique. Les activités de la société sont organisées en trois régions. La région de Grande Prairie comprend les propriétés Karr et Wapiti Montney, situées au sud-est de Grande Prairie, en Alberta. Elle possède environ 230 000 acres bruts de terres dans la région de Grande Prairie. La région de Kaybob comprend les développements pétroliers Kaybob et Ante Creek Montney et les développements Kaybob Smoky, Kaybob South et Kaybob North Duvernay. Elle possède environ 1,386 million d'acres bruts de terres dans la région du centre de l'Alberta et autres. Les filiales de la société comprennent Fox Drilling Limited Partnership, Cavalier Energy Inc. (Cavalier) et MGM Energy.