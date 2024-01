Paramount Trading (Jamaica) Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2023

Paramount Trading (Jamaica) Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 439,44 millions JMD, contre 600,99 millions JMD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 24,84 millions JMD, contre 64,77 millions JMD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,016 JMD, contre 0,042 JMD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 865,49 millions de JMD, contre 1 196,16 millions de JMD un an plus tôt. Le revenu net s'est élevé à 81,58 millions de JMD, contre 148,68 millions de JMD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,053 JMD, contre 0,096 JMD l'année précédente.