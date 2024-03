Paranapanema S.A. est un producteur indépendant de cuivre primaire. Les activités de la société comprennent la production et le commerce de cuivre électrolytique, de ses sous-produits et des services connexes, ainsi que des produits semi-finis en cuivre et en alliages. Les produits de la Société destinés à l'industrie du cuivre comprennent les cathodes, les barres, les fils étirés, les tubes et les connexions, les laminés, les fils, les barres et les profilés, les câbles flexibles, l'acide sulfurique, les scories granulées et l'oléum. La société possède environ trois usines industrielles, situées dans le complexe industriel de Camacari, à Dias d'Avila, à Santo Andre et à Serra. La société propose des barres, telles que des barres de cuivre et des barres de fer carré percées, des fils, tels que des fils de cuivre et de laiton, et des fils nus tréfilés, ainsi que des raccords, tels que des accessoires, des raccords ELUMAPLAST, des raccords à bride et des raccords soudables. L'unité de cuivre primaire, située à Dias d'Avila, se consacre à la coulée et au raffinage du cuivre électrolytique sous la marque Caraiba, ainsi qu'à la métallurgie des produits semi-finis.

Secteur Exploitations minières et métallurgie