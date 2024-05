Paras Defence and Space Technologies Limited est engagée dans la conception, le développement, la fabrication, les essais et la mise en service de produits, de systèmes et de solutions pour des applications de défense et spatiales. La société opère à travers deux segments : Optique et systèmes optroniques, et Ingénierie de défense. Le segment des systèmes optiques et optroniques comprend des composants et des sous-systèmes optiques tels que des optiques spatiales, des grilles et des miroirs, des lentilles infrarouges pour les dispositifs de vision nocturne, des assemblages optomécaniques et des composants de précision tournés au diamant, des systèmes optoélectroniques comprenant des périscopes de sous-marins et des caméras hyperspectrales. L'électronique de défense comprend des systèmes d'automatisation et de contrôle de la défense, des consoles de commande et de contrôle robustes et une suite avionique. Elle comprend également l'ingénierie lourde, qui comprend des tubes de moteur de fusée/missile formés par fluage, des assemblages électromécaniques, des systèmes télécommandés de défense des frontières et des projets clés en main.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense