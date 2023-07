ParcelPal Logistics Inc. a annoncé le début de son expansion en Asie. La société prépare le lancement d'une boutique en ligne avec un partenaire local au Japon, d'autres régions étant prévues à court terme. La boutique lancée par la société est une place de marché en ligne spécialisée dans l'offre de produits uniques et de haute qualité en provenance du Japon à des clients du monde entier.

Elle proposera une large gamme de produits, notamment des articles de mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des produits de santé, tous soigneusement sélectionnés parmi les plus grandes marques et les plus grands fabricants du Japon. Le Japon est connu pour son souci du détail, la qualité de son artisanat et ses designs innovants, ce qui en fait une destination de choix pour les acheteurs à la recherche de quelque chose de spécial. Dans sa boutique, les clients peuvent facilement parcourir et acheter ces produits, et grâce à des services d'expédition rapides et fiables, ils peuvent profiter du meilleur du Japon sans quitter leur domicile.

L'expansion de ParcelPal sur le marché asiatique crée un nouveau pipeline et une croissance commerciale qui s'inscrit dans les objectifs globaux d'expansion de l'entreprise. La société s'associera à plusieurs entreprises qui opèrent actuellement sur le marché asiatique, ce qui lui permettra de multiplier ses activités et d'atteindre une clientèle plus large. ParcelPal se développera dans des domaines variés tels que les produits de santé, l'externalisation des processus d'affaires, la technologie et la logistique.