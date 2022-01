Grasse, le 3 janvier 2022 - Parfex informe ses actionnaires des résultats de l'offre volontaire de rachat lancée par Iberchem détenant avant l'opération 95,61% des actions de Parfex et visant l'intégralité des 60.199 actions Parfex non détenues par Iberchem représentant 4,39% du capital de Parfex (l'« Offre »).

Il est rappelé que les actions Parfex sont admises à la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0000185928 (mnémonique : MLPFX).

Dans le cadre de cette Offre, Iberchem s'était engagé à offrir aux actionnaires minoritaires de Parfex d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 31,37 euros par action du 25 novembre 2021 au 29 décembre 2021 inclus.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Parfex dans le cadre de l'Offre devaient remettre à CACEIS Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier selon qu'ils détenaient leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 29 décembre 2021, jour de clôture de l'Offre.

Résultats de l'Offre :

Nombre d'actions présentées à l'Offre : 52.871 actions, au prix unitaire de 31,37 euros, soit un montant total en numéraire de 1.658.563,27 euros.

Ainsi, consécutivement à ces opérations, Iberchem détient 1 362 672 actions Parfex représentant 99,47% du capital de Parfex.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 5 janvier 2022.

Dans la mesure où Iberchem détient une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote de Parfex, il a demandé à Euronext Paris, conformément aux dispositions de l'article 5.2 alinéa 4 des Règles de Marché, la radiation des actions Parfex inscrites sur Euronext Access à l'issue de l'Offre.

Par conséquent, les actions Parfex seront radiées de la cotation du marché Euronext Access à compter du 7 janvier 2022.

A la suite de la radiation des titres sur Euronext Access il n'est plus possible de céder des titres Parfex via Euronext Paris. La Société invite les actionnaires minoritaires n'ayant pas apporté leurs titres et souhaitant se trouver une liquidité à se rapprocher d'elle.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays.

Ce communiqué est préparé à des fins d'information uniquement.

La diffusion du présent communiqué peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions.

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Iberchem et Parfex déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

Thierry Di Manno - Directeur Administratif et Financier

Tel : 04 92 42 42 53 – Mail : t.dimanno@parfex.com

