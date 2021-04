Parfex : Le Groupe Iberchem, membre de Croda International Plc. annonce une entente en vue d'acquérir PARFEX

Parfex va permettre de renforcer l'offre de parfums naturels et durables d'Iberchem et hébergera le nouveau centre créatif de la division Parfumerie Fine du Groupe.

Grasse, le 7 avril 2021- Le Groupe Iberchem, membre de Croda International plc, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente en vue d'acquérir la maison de parfumerie française Parfex S.A. (« Parfex »). Installée à Grasse, en France, Parfex jouera un rôle important dans les plans d'Iberchem visant à augmenter son offre de fragrances certifiées durables et naturelles. Elle hébergera également le nouveau centre créatif dédié aux activités de parfumerie fine du Groupe. Cette acquisition permet à Iberchem d'accroître sa présence sur le marché européen et, grâce à l'emplacement privilégié de Parfex, de diversifier son portfolio d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés haut de gamme. Il s'agit d'une première acquisition pour Iberchem depuis qu'elle s'est jointe à Croda en novembre 2020.

Établie à Grasse en 1985 et employant 75 personnes, Parfex se spécialise dans la création de parfums pour les marchés des soins du corps haut de gamme et de la parfumerie fine. L'entreprise a maintenu une croissance régulière au cours de la dernière décennie grâce à sa créativité, à la fiabilité de ses opérations de haute qualité et au dynamisme de son équipe. Aujourd'hui, elle vend ses fragrances dans plus de 50 pays à travers le monde. Parfex conservera son identité propre au sein du Groupe Iberchem et préservera sa structure actuelle. Toutefois, elle pourra dorénavant profiter de l'expertise technique, du soutien financier et du réseau de vente international de Croda et d'Iberchem, ce qui lui permettra de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Steve Foots, directeur général de Croda, a indiqué : « Nous croyons qu'une transition vers des matières premières plus naturelles est un facteur de différenciation potentiel sur le marché des parfums. Parfex jouera un rôle important dans les plans d'Iberchem visant à accroître son offre de fragrances durables, et permettra de renforcer notre position dans la création de parfums fins de plus grande valeur. »

« Cette acquisition constitue l'une des pierres angulaires du plan de croissance de notre entreprise, a expliqué Ramón Fernández, directeur général du Groupe Iberchem. La ville de Grasse, en France, est reconnue à travers le monde pour son histoire et son abondance de matières premières naturelles. Elle est particulièrement pertinente pour tout fabricant de parfums. Parfex nous permettra d'enrichir notre portfolio de fragrances durables et naturelles, servant ainsi notre ambition de faire partie des leaders de cette industrie. »

« C'est avec une grande satisfaction que nous nous joignons à Croda pour devenir la marque premium en parfumerie d'un groupe dynamique comme Iberchem, » souligne Kurt Tschopp, Directeur Général de Parfex. « Je suis très enthousiaste à propos de ce rachat qui ouvre de nouveaux horizons à notre société et assure sa pérennité. Grâce aux nombreuses synergies entre nos trois entreprises, nous disposons d'importantes opportunités pour accélérer notre croissance. Notre objectif est de nous concentrer sur notre passion pour continuer à créer des fragrances prisées par les consommateurs, à servir nos clients et à renforcer notre marque à l'échelle internationale ».