Paref : livraison d'un immeuble à Levallois-Perret

Paref annonce la livraison de l'immeuble de bureaux 'The Go ', situé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), au terme d'un programme de restructuration initié en 2019 et piloté par ses équipes de project management et d'asset management.Labellisé HQE et BREEAM, cet immeuble développe plus de 6.000m² de bureaux. Son locataire, une multinationale européenne de premier rang, qui y installe son siège social français, avait signé un bail long terme de neuf ans en mars 2022.'La livraison de 'The Go' démontre une nouvelle fois les capacités du groupe Paref à gérer des projets de restructuration lourde, et s'inscrivant pleinement dans notre stratégie ESG 'Create More',' commente la directrice des opérations Sophie Xianyu.