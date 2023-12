Paris Realty Fund (PAREF) est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu. Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers. Engagé, PAREF a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au coeur de sa stratégie. A fin 2022, le Groupe gère plus de 3 MdsEUR d'actifs.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié