Paref : une acquisition dans le sud de l'Allemagne

Paref a annoncé vendredi l'acquisition d'un ensemble commercial situé près de Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, au sein de l'une des régions économiques les plus dynamiques d'Europe.



L'opération, conclue par la filiale Paref Gestion - porte sur un 'retail park' d'une surface locative de 13.600 m2 qui affiche actuellement un taux d'occupation de 100%.



Situé dans la ville de Giengen (Bade-Wurtemberg), le centre a été construit en 2008 avant d'être rénové en 2019.



Il accueille aujourd'hui des enseignes phares telles que la chaîne de bricolage allemande OBI, la marque de drugstores Dm ou Danisches Bettenlager, une chaîne d'ameublement et de décoration.



Paref Gestion investit exclusivement dans l'immobilier de commerce en Allemagne à travers la SCPI Novapierre Allemagne lancée en 2014.



Cette acquisition, qui intervient quelques mois après la réouverture du fonds aux souscriptions, vient finaliser l'investissement de la collecte disponible et consolider son portefeuille.



