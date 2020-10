Paris Realty Fund : INFORMATIONS FINANCIERES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020

Communiqué de presse

Paris, le 29 octobre 2020

INFORMATIONS FINANCIERES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020

ET CHANGEMENT A LA DIRECTION DU GROUPE PAREF

Chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF atteint 25,5 M€ au 30 septembre 2020[1] qui s'explique par : une hausse significative des revenus locatifs (+50% par rapport à la même période en 2019) suite à l'acquisition dans la Tour Franklin en septembre 2019 et grâce au travail d'asset management qui permet d'atteindre des loyers en hausse de 3,5% à périmètre constant, une croissance des commissions de gestion (+2,7%) du fait de l'augmentation de l'actif sous gestion et de l'acquisition de la plateforme italienne en 2019, une baisse des commissions de souscription (-15% par rapport à la même période en 2019 après retraitement de l'événement exceptionnel 1 sur 2019, -32% hors retraitement). Celle-ci s'explique par un ralentissement de l'appétit des particuliers à investir dans les produits SCPI dans un contexte de crise sanitaire qui perdure.



Chiffre d'affaires (en M€)1 30/09/2019 30/09/2020 Evolution en % Revenus locatifs bruts[2] 4,6 7,0 50% Commissions 23,5 18,6 -21% -dont commission de gestion 7,2 7,4 3% -dont commission de souscription 16,3 11,2 -32% Total 28,2 25,5 -9%

Faits marquants sur l'activité opérationnelle

Dans la continuité de sa stratégie d'internationalisation, PAREF Gestion a lancé le 3 septembre 2020, la commercialisation d'un nouveau fonds SCPI « Interpierre Europe Centrale ». Cette SCPI investit dans les actifs de bureaux et de locaux d'activité situés principalement en Pologne mais aussi en République Tchèque et en Hongrie ;

La collecte brute sur l'activité pour compte de tiers atteint 118 M€ au 30 septembre 2020 sur les fonds SCPI (189 M€ au 30 septembre 2019) ;

Le Groupe a finalisé en octobre 2020 le refinancement de 5 des 7 sites détenus par le fonds Vivapierre et opérés par Belambra Club. Les crédits-baux historiques ont été refinancés par un financement hypothécaire de près de 42 M€ avec une maturité de 9 ans.

Changement à la direction du Groupe PAREF

Mongtao Liu a été nommé président du conseil d'administration de PAREF en remplacement de Ping Gong qui a quitté ses fonctions de président et membre du conseil d'administration. Mingtao Liu a également été nommé au comité de rémunération et de nomination en remplacement de You Zhou.

Liang Sha, co-CFO de Fosun Hive, a rejoint le conseil d'administration en qualité d'administrateur.

Antoine Onfray, actuellement Directeur Général Délégué du Groupe PAREF, a fait part au conseil d'administration de sa volonté de quitter ses fonctions. Il quittera ses fonctions en novembre 2020.

Le conseil d'administration et Antoine Castro, Directeur Général, ont pris acte de cette position et ont tenu à remercier chaleureusement Antoine Onfray pour son apport au Groupe ayant conduit à une réussite opérationnelle et financière sur les 3 dernières années.

Le Groupe a procédé à plusieurs recrutement afin de renforcer le périmètre couvert par Antoine Onfray avec notamment l'arrivée de Magali Volet comme directrice financière et un nouveau directeur des investissements qui rejoindra le Groupe d'ici fin d'année.

« Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, la stratégie mise en place sur les 3 dernières années démontre une nouvelle fois sa résilience. Le portefeuille d'actifs détenus en propre se consolide avec un potentiel de création de valeur important au travers des projets de redéveloppements. L'activité pour compte de tiers poursuit son internationalisation et sa montée en gamme pour mieux répondre aux besoins des clients particuliers et institutionnels. Le Groupe réalise de bons résultats et présente des perspectives de croissance importantes, le tout porté par un bilan solide. Je souhaite remercier les équipes, les membres du Conseil d'administration et Antoine Castro pour leur confiance et leur soutien sans faille. Ils m'ont permis de conduire cette magnifique mission avec conviction et joie au quotidien. »

Antoine Onfray – Directeur Général Délégué

« Je tiens à remercier chaleureusement Antoine Onfray pour son travail qui a abouti à de solides réalisations au cours des trois dernières années. Ce fut un plaisir de travailler avec lui et je lui souhaite bonne chance à l'avenir.

Nous parlons beaucoup de stimulus et de questions liées à Covid, mais les incertitudes géopolitiques en Europe, ainsi que dans la relation sino-américaine, sont toujours là et elles sont là pour rester, nous ne devons donc pas sous-estimer cela. L'organisation de PAREF autour de ses trois piliers bénéficie d'un business model bien diversifié avec une large mixité régionale et une nouvelle génération de managers qualifiés qui ont rejoint PAREF pour continuer à accompagner PAREF tout au long de son parcours.

Merci pour vos meilleurs efforts. »

Antoine Castro – Directeur Général

Agenda financier

18 février 2021 : résultats annuels 2020

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine au 30 juin 2020) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€ de fonds gérés au 30 juin 2020), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,4Md€ au 30 juin 2020).

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.fr

Contacts

Antoine CASTRO Antoine ONFRAY

Directeur Général Directeur Général Délégué

info@paref.com

Tél. : 01 40 29 86 86

Contact Presse

Citigate Dewe Rogerson

Paref@citigatedewerogerson.com

[1] Le chiffre d'affaires au 30/09/2019 inclus la commission d'une souscription de 40 M€ liée à une acquisition pour le compte de la SCPI Novapierre 1 au 1er semestre 2019 qui n'a pas dégagé de commission nette pour le Groupe. En retraitant cet impact, le chiffre d'affaires au 30/09/2020 ressort en hausse de 2,5% par rapport à la même période en 2019.

[2] Hors charges récupérées, hors le Gaïa et Vivapierre consolidés par mise en équivalence.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJ1wlppnlZedl3CcaJdua2KZbG5klWaamGnHxZRracyZcG1klJpkZseXZm9mnWxv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65879-2020-q3-results-pr-fr-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews