Paris Realty Fund : L'immeuble " The Go " à Levallois Perret est loué à 100% six mois avant sa livraison

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 mars 2021

L'immeuble « The Go » à Levallois Perret est loué à 100% six mois avant sa

livraison

Acquis en 2014 par le Groupe PAREF, l'actif « The Go » est désormais loué à 100%, auprès d'une multinationale européenne de premier plan, et ce, six mois avant la fin du projet de restructuration prévue en septembre 2022. Le locataire a signé un bail long terme de 9 ans afin d'y installer son siège social Français.

A sa livraison, l'immeuble développera plus de 6 000m² de bureaux agrémenté de jardins et d'un roof- top. L'actif répondra également aux meilleurs standards du marché d'un point de vue environnemental et sera labellisé HQE et BREEAM. Les travaux de restructuration, supervisés par PAREF Investment Management, la filiale de gestion d'actifs du Groupe PAREF, avaient été lancés en 2019 après l'obtention du permis de construire.

Situé à Levallois-Perret, l'immeuble « The Go » bénéficie d'une excellente localisation et de connexions multiples avec les transports en commun. L'immeuble se trouve à 100 mètres de la gare SNCF de Clichy- Levallois, à 500 mètres de la station de tramway T3b Porte d'Asnières - Marguerite Long et à proximité immédiate du boulevard périphérique.

Je tiens à saluer le travail des équipes de PAREF Investment Management qui ont réussi à mener à bien

le projet de restructuration de l'immeuble de bureau « The Go » malgré les obstacles rencontrés du fait

1