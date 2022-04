Compte tenu de la mise en place d'une gouvernance solide ces dernières années, le Conseil d'Administration de PAREF a approuvé le rapport de gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2021 qui vient consolider les capacités du groupe :

Le 17 février 2022, le Conseil d'Administration a accepté la démission de M. Mingtao Liu de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, compte tenu de l'étendue de ses responsabilités au sein du groupe Fosun. M. Mingtao Liu demeure toutefois administrateur de PAREF jusqu'à la fin de son mandat venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025.

Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de privilégier désormais une unicité des fonctions de Directeur Général et de Président, estimant ce nouveau mode d'exercice de nature à renforcer la réactivité et l'efficacité du pilotage stratégique de PAREF. Ainsi, M. Antoine Castro, Directeur Général depuis juillet 2017, a été nommé aux fonctions de Président.

Le Président Directeur Général pourra continuer de s'appuyer sur les 8 administrateurs - dont 3 indépendants - et les 3 comités qui en émanent qui viendront éclairer les décisions en matière d'investissement, d'audit et de nominations & de rémunérations.

Le Conseil d'Administration tient à exprimer à M. Liu sa gratitude pour sa contribution à la bonne gestion et gouvernance du groupe, sous sa Présidence.

« Je suis honoré de la confiance que le Conseil d'Administration me témoigne en me nommant Président et me réjouis de poursuivre la mission assurée par mon prédécesseur. Je m'attacherai à m'acquitter de cette fonction avec engagement afin de permettre au groupe de relever les défis auquel il fait face et de l'accompagner dans l'atteinte de ses ambitions de croissance. » déclare M. Antoine Castro

Mme Michaela Robert, Administratrice indépendante et Présidente du Comité des Nominations et Rémunérations ajoute : « Les équilibres trouvés par le Conseil d'Administration sont excellents, et permettent à PAREF de saisir de belles opportunités dans la conjoncture actuelle qui nécessite agilité et rapidité de mouvement et d'exécution. Nous nous réjouissons de travailler encore plus étroitement avec Antoine Castro dans son nouveau rôle de Président du Groupe. »

IX - Agenda financier

28 avril 2022 : Informations financières au 31 mars 2022

19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine au 31 décembre 2021) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€ de fonds gérés au 31 décembre 2021), société de gestion agréée par l'AMF, et PAREF Investment Management (0,7 Md€ au 31 décembre 2021)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

