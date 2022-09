Paris Realty Fund : PAREF obtient un EPRA BPR Gold Award pour la qualité de son reporting financier

Communiqué

Paris, le 7 septembre 2022

PAREF obtient un EPRA BPR Gold Award pour la qualité de son reporting financier

Le Groupe PAREF remporte pour la quatrième année consécutive un award BPR de niveau Gold, qui vient récompenser l'excellence des pratiques mises en place en matière de communication d'information financière.

Cette reconnaissance atteste de l'alignement du reporting financier du groupe PAREF sur les meilleurs standards et souligne son exigence de qualité et de transparence envers les actionnaires et les investisseurs.

L'EPRA (European Public Real Estate Association) est une association ayant pour mission de promouvoir, développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Elle publie des “Best Practices Recommendations” (BPR) qui définissent les lignes directrices à suivre par les sociétés foncières cotées en matière de publication d'information financière.

Agenda financier

27 octobre 2022 : Informations financières au 30 septembre 2022

A propos du Groupe PAREF

Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 milliards d'euros d'actifs.

Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (2,0 Mds€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR Plus d'informations sur www.paref.com

P ress contacts

PAREF

Raphaëlle Chevignard

+33(6) 16 65 56 36

raphaelle.chevignard@paref.com Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse / Marlène Brisset

06 63 03 84 91 / 06 59 42 29 35

Paref@citigatedewerogerson.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGxqZMqYkmbFm2+cZZmZapaYbWtoxJOXaZeZyWFul52UnXBpm5xobZieZnBnlmhm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76130-20220907_gold-epra-2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews