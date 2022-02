Paris Realty Fund : RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 17/02/2022 | 19:50 Envoyer par e-mail :

Une première étape réussie pour le plan de transformation du Groupe PAREF permettant de verser un dividende historique Au niveau du Groupe, un patrimoine sous gestion en croissance de 13% pour atteindre près de 2,7 milliards d'euros 196 M€ d'actifs en compte propre ( + 6,3% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2020) ;

à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2020) ; 2 501 M€ gérés pour compte de tiers institutionnels ou particuliers (+14% par rapport au 31 décembre 2020). Des indicateurs financiers solides Résultat net en hausse de 35% à 11,0 M€ (8,2 M€ au 31 décembre 2020) ;

à 11,0 M€ (8,2 M€ au 31 décembre 2020) ; Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) en hausse de 4% à 130,0 € par action (125,1 € par action au 31 décembre 2020) ;

de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) en à 130,0 € par action (125,1 € par action au 31 décembre 2020) ; Ratio d' endettement (LTV) 1 abaissé à 22% (contre 25% au 31/12/2020) ; et

(LTV) abaissé à (contre 25% au 31/12/2020) ; et Une liquidité conséquente de près de 50 M€ (dont une ligne de crédit confirmée non tirée). Un développement soutenu des activités Taux d'occupation financier 2 des actifs atteint 92,6%, en hausse de +11,5 points par rapport au

31 décembre 2020 ;

des actifs atteint 92,6%, par rapport au 31 décembre 2020 ; Ouverture du troisième bureau à l'étranger de PAREF Investment Management en septembre 2021 à Francfort ;

à l'étranger de PAREF Investment Management en septembre 2021 2 nouveaux mandats signés à l'international par PAREF Investment Management avec des institutionnels. Proposition du dividende le plus élevé jamais versé par le Groupe, à 4,70€ par action payable en espèces pour l'exercice 2021, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale qui se réunira le 19 mai 2022. Le Conseil d'Administration de PAREF, réuni le 17 février 2022, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont en cours. « Le Groupe PAREF a délivré une année 2021 solide, fruit de la profonde transformation sur les 4 dernières années. Cette création de valeur doit pouvoir se poursuivre du fait du rééquilibrage des revenus (avec davantage de commissions de gestion plus stables sur la durée), l'investissement réalisé sur des activités d'avenir et l'expansion internationale. Sur la base de cette première étape réussie, nous proposons de verser le dividende le plus important de l'histoire du groupe, à 4,70 euros par action (+104% 2021/2020) tandis que la valeur actionnariale a continué d'augmenter avec une NRV maintenant portée à 130€ par action (+4% 2021/2020). » Magali Volet – Directeur Financier Groupe « Le Groupe PAREF poursuit sa stratégie d'innovation, d'expansion européenne et de diversification des produits. Le groupe PAREF a démontré la pertinence de son modèle par l'émergence de nouvelles sources de revenus et d'un nouvel équilibre entre ses différentes activités. Le groupe est d'ores et déjà en ordre de marche pour saisir toutes les opportunités que vont offrir la sortie de la crise sanitaire, grâce notamment aux recrutements effectués en 2021 et aux nouveaux services développés pour les investisseurs institutionnels. Le Groupe a accentué sa transformation digitale et déploie une stratégie ESG ambitieuse à tous les échelons de l'entreprise.

Enfin, je souhaite adresser à la grande famille PAREF tous mes remerciements et ma reconnaissance pour les efforts fournis tout au long de l'année, dans un environnement opérationnel difficile, qui nous ont permis d'atteindre ces résultats prometteurs. » Antoine Castro – Directeur Général Groupe I – Activité immobilière Au 31 décembre 2021, PAREF détient : 9 actifs en direct ;

deux filiales principales, à savoir PAREF Gestion et PAREF Investment Management ;

des participations minoritaires dans des SCPI/OPPCI. Une poursuite de la stratégie de gestion active PAREF a poursuivi sa stratégie active de gestion de son patrimoine, en se repositionnant progressivement sur des actifs de taille plus significative, principalement situés dans le Grand Paris. Ainsi, la taille moyenne des actifs a atteint 20 M€, +76% en 2 ans, de 11,6M€ à 20,4M€, soit +22% sur la seule année 2021. Valeur moyenne des actifs Date Value Number value per asset Dec 2018 127 20 6,4 Dec 2019 185 16 11,6 Dec 2020 184 11 16,7 Dec 2021 184 9 20,4

Deux actifs situés à Gentilly et à La Houssaye-en-Brie ont été cédés courant 2021 pour un prix total net vendeur de 15 M€, représentant un gain moyen de 29% par rapport à la dernière valorisation réalisée par des experts indépendants. Un patrimoine revalorisé de 6.3% à périmètre constant La valeur du patrimoine de PAREF3 s'établit à 196 M€ au 31 décembre 2021. Il se compose de 184 M€ d'actifs immobiliers (incluant la participation sur l'immeuble le Gaïa) et 12 M€ de participations financières dans des fonds gérés par le Groupe. Chiffres clés du patrimoine détenu en propre4 31/12/2020 31/12/2021 Nombre d'actifs 11 9 Surface locative (en exploitation) 99 619 m² 82 363 m² Valorisation 184 M€ 184 M€

Conformément à la stratégie mise en œuvre, le patrimoine détenu par le Groupe est recentré sur le Grand Paris. Répartition géographique du patrimoine Quartier Percentage Paris 7% Grand Paris 79% Régions 14%

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par PAREF (hors l'immeuble Le Gaïa) ressort à 165,4 M€, en hausse de 6,8% à périmètre constant et stable à périmètre courant par rapport à fin 2020. Ces variations sont expliquées principalement par : des cessions pour 11,8 M€ (valeurs au 31 décembre 2020) ;

des frais et travaux d'amélioration réalisés en 2021 pour 7,7 M€ ;

une revalorisation des actifs en portefeuille pour environ 3,1 M€. Une gestion locative proactive En dépit de mesures prises pour renforcer le télétravail, l'activité de location a été dynamique en 2021 avec 8 signatures et renouvellements de baux pour une surface de plus de 17 000 m², représentant plus de 20% des actifs immobiliers, dont notamment : 4 nouveaux baux signés sur l'immeuble le Gaïa avec une durée ferme de 6 ans, augmentant le taux d'occupation physique de +20 points à 84% 5 au 31 décembre 2021, par rapport à 64% il y a un an ;

à 84% au 31 décembre 2021, par rapport à 64% il y a un an ; 2 nouveaux baux et un renouvellement de bail signés sur les étages dans la Tour Franklin à La Défense pour plus de 4 000 m², portant le taux d'occupation à 100% au 1 er janvier 2022 ;

janvier 2022 ; un renouvellement de bail finalisé pour près de 11 000 m² sur un actif logistique situé à Aubergenville. Grâce à ces signatures, le taux d'occupation financier du Groupe ressort à 92,6% au 31 décembre 2021, contre 81,1% à fin 20206, et la maturité moyenne pondérée des baux se maintient à 4,4 ans à fin décembre 2021 contre 4,9 ans fin 2020. Le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant : 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 et au-delà 0 835 842 1942 103 844 - 222 433 1611

Un revenu locatif net en léger retrait compte tenu des deux cessions réalisées en 2021 Le revenu locatif net de PAREF s'établit à 8,0 M€ en 2021, en retrait de 5% par rapport à 8,4 M€ en 2020. Ceci est principalement expliqué par : les cessions réalisées en 2020 (effet année pleine) et 2021 ;

les impacts exceptionnels liés à la régularisation de charges locatives des exercices antérieurs ;

partiellement compensée par une indemnité reçue dans le cadre de renégociation de bail. Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (k€) 2020 2021 Evolution en % Revenus locatifs bruts 8 974 8 839 -2% Charges locatives refacturées 3 103 2 586 -17% Charges locatives, taxes et assurances -3 700 -3 454 -7% Charges non récupérables -597 -868 45% Autres revenus 4 2 -37% Total revenus locatifs nets 8 381 7 974 -5%

A périmètre constant, les revenus locatifs bruts restent stables par rapport à 2020. Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre s'établit à 6,6 % contre 6,2% fin 20207. II – La Gestion pour compte de tiers (PAREF Gestion et PAREF Investment Management) Activité dynamique pour les patrimoines sous gestion PAREF Gestion a collecté un montant total de 101 M€ de souscriptions brutes auprès d'investisseurs sur les fonds SCPI, un montant moins élevé de 33 % par rapport à 2020 (151 M€). Cette variation s'explique par : la décision de suspendre la collecte sur la SCPI Novapierre Allemagne 2 au 1 er trimestre ;

trimestre ; un ralentissement de l'appétit des investisseurs de SCPI sur certaines typologies d'actifs du fait de la crise sanitaire (commerce, bureaux, etc.), impactant la souscription sur la SCPI Interpierre France ;

un fort intérêt des investisseurs rencontré par la SCPI Interpierre Europe Centrale, avec un triplement des souscriptions par rapport à 2020 (lancement du fonds en septembre 2020) ; et

l'intérêt des investisseurs pour le résidentiel confirmé sur la SCPI Novapierre Résidentiel avec +82% de souscription par rapport à l'an dernier. Répartition de la collecte brute réalisée en 2021 : Type Fonds Collecte brute 2020 (M€) Collecte brute 2021 (M€) Evolution en % SCPI Novapierre Allemagne 2 92 29 -69% Interpierre France 30 18 -40% Novapierre Résidentiel 18 32 82% Interpierre Europe Centrale 5 17 261% Novapierre Allemagne 5 5 11% Novapierre 1 1 0,4 -64% Novapierre Italie 1 n.a n.a Total 151 101 -33%

Investissements et arbitrages PAREF Gestion a réalisé plus de 150M€ d'investissements pour l'ensemble des SCPI sous gestion, en particulier : 96 M€ pour Novapierre Allemagne 2 ;

22 M€ pour Interpierre France ;

20 M€ pour Novapierre Résidentiel ; et

16 M€ pour Interpierre Europe Centrale. PAREF Gestion a également réalisé des cessions pour plus de 21M€, dont notamment 14 M€ pour Novapierre Résidentiel et 7 M€ pour Novapierre 1. Les rendements de tous les fonds s'améliorent sur 2021, en ligne avec les objectifs, voire pour certains fonds comme Novapierre Résidentiel au-delà des objectifs long terme. Répartition des fonds gérés par PAREF Gestion au 31 décembre 2021 PAREF Gestion gère un patrimoine pour compte de tiers de 1 845 M€, en progression de 5 % par rapport au 31 décembre 2020 à 1 764 M€. Type Fonds Stratégie Actifs sous gestion Actifs sous gestion Evolution en % (M€) (M€) 31-déc-20 31-déc-21 SCPI Novapierre Allemagne8 Commerces 616 672 9% Novapierre Résidentiel8 Résidentiel 329 351 7% Novapierre 18 Commerces 252 247 -1% Interpierre France8 Bureau/Logistique 184 208 13% Novapierre Allemagne 28 Commerces 158 185 17% Atlantique Pierre 19/10 Diversifiée 57 - -100% Cifocoma 29 Commerces 25 25 1% Cifocoma 19 Commerces 24 26 7% Interpierre Europe Centrale8 Bureau/Logistique 4 16 289% Novapierre Italie8/11 Tourisme 4 - -100% Sous-total SCPI 1 652 1 732 5% OPPCI Vivapierre Résidences hôtelières 86 87 1% Total OPPCI 86 87 1% Autres FIA 25 26 3% Total 1 764 1 845 5%

PAREF Investment Management PAREF Investment Management opère en France, en Italie, en Allemagne et en Suisse. Elle a pour mission d'apporter aux investisseurs institutionnels les compétences déjà au service de PAREF et PAREF Gestion en matière d'investissement, de gestion d'actifs, de gestion de projets, de gestion locative, de services juridiques et financiers. PAREF Investment Management a conclu deux mandats de gestion représentant une valeur d'actifs totale de 165 M€, dont (i) un pour le projet de redéveloppement de bureau sur l'actif « Trade » détenu par le Groupe Fosun, situé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, et (ii) un autre pour un immeuble de bureau situé au centre-ville de Budapest en Hongrie pour le compte de la compagnie d'assurance portugaise Fidelidade. Ces signatures montrent la confiance de l'actionnaire majoritaire de PAREF sur ses compétences en matière de gestion de restructuration et de développement d'actifs complexes et de grandes tailles. Le projet de restructuration de l'immeuble « The Medelan » situé dans le centre-ville historique de Milan, géré par la filiale italienne de PAREF Investment Management, a connu de très importants progrès en termes de location courant 2021 : après un premier bail signé avec le restaurant étoilé Horto sur le rooftop, ce sont désormais 62% des espaces de bureaux qui sont loués ou sous offre ferme, et 13% pour les espaces de commerce également loués ou sous offre ferme. Cet actif à usage mixte se déploie sur près de 55 000 m² et offrira les meilleurs standards du marché, notamment environnementaux avec le certificat Leed Platinium. La livraison du projet de restructuration est prévue au premier trimestre 2022. La hausse de la commission de gestion n'a pas totalement compensé la baisse des commissions de souscription, entraînant une baisse de 12% des commissions totales Les commissions de gestion progressent de 17% par rapport à 2020 pour atteindre 11,9 M€ en 2021. Cette hausse s'explique principalement par les éléments suivants : +0,8 M€ d'augmentation des actifs sous gestion grâce aux investissements réalisés courant 2020 et 2021,

+0,2 M€ de hausse des commissions sur cessions d'actifs ; et

+0,6 M€ de revenus supplémentaires liés aux 2 nouveaux mandats de gestion conclus par PAREF Investment Management. Les commissions de souscription brutes ressortent à 9,4 M€ en 2021, en retrait de 33% par rapport à 2020, en lien avec la baisse de la collecte en 2021. Commissions (en k€) 2020 2021 Evolution en % Commissions de gestion 10 117 11 884 17% Commissions de souscription 14 174 9 435 -33% Commissions totales 24 291 21 320 -12%

Des ressources humaines renforcées par des profils expérimentés Le Groupe PAREF a également continué à attirer de nouveaux talents et des dirigeants expérimentés au cours de l'année 2021 dont notamment : Andrea Duma en qualité de Directeur de la filiale italienne depuis mars ;

Jean-Christophe Caron-Telders, en qualité de Directeur d'Investissement depuis juillet ;

Olivier Eglem, en qualité de Senior Fund & Investment Manager depuis septembre ;

Azzdine Guechi, en qualité de Directeur Asset Management depuis octobre ; et

Öykü Kurtoglu, en qualité de Responsable RSE et développement durable depuis décembre. Fort de ces profils expérimentés dans le secteur immobilier, le groupe va pouvoir accélérer la mise en œuvre de sa stratégie. III – Compte de résultat et Résultat net récurrent EPRA de 2021 Compte de résultat consolidé : Compte de résultat consolidé détaillé (en k€) 2020 2021 Evolution en % Revenus locatifs bruts 8 974 8 839 -2% Charges locatives refacturées 3 103 2 586 -17% Charges locatives, taxes et assurances -3 700 -3 454 -7% Charges locatives et taxes non récupérées -597 -868 45% Autres revenus 4 2 -37% Revenus locatifs nets 8 381 7 974 -5% Chiffres d'affaires sur commissions 24 291 21 320 -12% - de gestion 10 117 11 884 17% - de souscription 14 174 9 435 -33% Revenus des commissions 24 291 21 320 -12% Chiffres d'affaires 32 672 29 293 -10% Rémunérations d'intermédiaires -11 288 -9 960 -12% Charges générales d'exploitation -11 548 -14 474 25% Amortissements et dépréciations -571 -1 051 84% Résultat opérationnel courant 9 264 3 807 -59% Variation de juste valeur des immeubles de placement 567 3 134 453% Résultat de cession des immeubles de placement -18 2 910 n.a. Résultat opérationnel 9 814 9 852 0% Produits financiers 31 - -100% Charges financières -1 408 -1 086 -23% Coût de l'endettement financier net -1 377 -1 086 -21% Autres charges et produits financiers 211 307 46% Ajustement de valeur des instruments financiers - - n.a Quote-part des sociétés mises en équivalence12 342 2 078 508% Résultat net avant impôts 8 990 11 151 24% Charges d'impôts -840 -117 -86% Résultat net consolidé 8 150 11 034 35% Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - n.a. Résultat net consolidé part du Groupe 8 150 11 034 35% Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 480 927 1 508 131 Résultat net consolidé par action (part du Groupe) 5,50 7,32 33% Nombre moyen d'actions (dilué) 1 483 407 1 511 418 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) 5,49 7,30 33%

Le résultat net consolidé part du Groupe de 11,0 M€ est en progression de 35% par rapport à 2020. Ce chiffre s'explique notamment par : Pour les éléments positifs : une revalorisation des immeubles de 3,1 M€, principalement liée à la création de valeur des projets de redéveloppement ; un coût de l'endettement financier réduit à 1,1 M€ en 2021 contre 1,4 M€ en 2020 (soit une diminution de 21%). Cette baisse est expliquée par l'effet en année pleine du refinancement du crédit-bail des complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-lès-Dax réalisé courant 2020 ; un résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence qui s'élève à 2,1 M€ en 2021 contre 0,3 M€ en 2020, soit une progression de 1,7 M€. Cette amélioration provient de la variation positive de la juste valeur de l'immeuble le Gaïa et des frais liés au refinancement des crédits baux immobiliers de Vivapierre en 2020. Pour les éléments adverses : des revenus locatifs nets en recul de 5% pour atteindre 8,0 M€, en raison des cessions réalisées courant 2020 et 2021 ; des revenus sur commissions qui diminuent de 12% pour atteindre 21,3 M€, principalement expliquée par la baisse sur les commissions de souscription, partiellement compensé par l'augmentation du patrimoine sous gestion des fonds existants via la progression significative des commissions de gestion ; les rétro-commissions en recul de 12% pour attendre 10,0 M€, principalement expliquée par la baisse de rétro-commission sur souscriptions payées aux distributeurs et la hausse sur les rétro-commissions de gestion et d'investissement payées aux partenaires locaux. Ces hausses sont liées à l'augmentation des actifs sous gestion et aux acquisitions réalisées en Allemagne en 2021. les charges générales d'exploitation ont atteint 14,5 M€, avec le renforcement des équipes en 2020 et en 2021 afin d'améliorer la qualité de service ; les amortissements et dépréciations atteignent 1,1 M€, l'augmentation de 84% par rapport à 2020 est principalement liée aux investissements réalisés pour la digitalisation et l'optimisation des outils du Groupe. IV –Ressources Financières Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe PAREF ressort à 60 M€ (-6% par rapport à 64 M€ au 31 décembre 2020). Le coût moyen de la dette tirée reste stable à 1,67% au 31 décembre 2021, contre 1,60% au 31 décembre 2020. L'évolution du coût de la dette depuis 2017 est présentée ci-dessous : 2017 2018 2019 2020 2021 Coût endettement 4,20% 3,60% 2,20% 1,60% 1,67%

La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 2,1 ans au 31/12/2021, contre 3,1 ans fin 2020. L'intégralité de la dette tirée est couverte par des instruments financiers, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux. Les ratios financiers du Groupe PAREF sont solides : 31/12/2020 31/12/2021 Covenant LTV13 25% 22% <50% ICR14 6,8x 4,6x >2,5x DSF15 13% 13% <30% Valeur de patrimoine consolidée16 230 M€ 232 M€ >125 M€

Echéancier de la dette : Le Groupe PAREF dispose de 49M€ de liquidités au 31/12/2021 : une trésorerie de 9 M€ au 31 décembre 2021, répondant ainsi aux besoins réglementaires de la société de gestion PAREF Gestion, et une ligne de crédit confirmée de 40 M€. V - Patrimoine sous gestion Les actifs sous gestion de PAREF Investment Management et PAREF Gestion sont en progression de +13% et atteignent près 2,7 milliards d'euros. En k€ 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % 1. Gestion pour compte propre Actifs détenus en propre par PAREF 166 550 165 420 -1% Participations détenues par PAREF17 29 728 30 850 4% Total patrimoine PAREF 196 278 196 270 0% 2. Gestion pour compte de tiers particuliers et institutionnels Novapierre Allemagne 616 247 672 424 9% Novapierre Résidentiel 329 021 351 465 7% Novapierre 1 251 653 247 903 -1% Interpierre France 184 132 208 252 13% Novapierre Allemagne 2 157 546 185 114 17% Atlantique Pierre 118 56 644 - -100% Cifocoma 2 25 007 25 179 1% Cifocoma 1 24 329 25 933 7% Interpierre Europe Centrale 4 153 16 166 289% Novapierre Italie19 3 504 - -100% Vivapierre 86 400 87 050 1% Autres actifs gérés pour compte de tiers 20 448 360 681 684 52% Total patrimoine géré pour compte de tiers 2 186 996 2 501 169 14% Retraitements21 -10 942 -11 660 7% 3. PATRIMOINE TOTAL GERE 2 372 332 2 685 779 13%

VI - Actif net réévalué EPRA (ANR EPRA) La Valeur Nette de Reconstitution EPRA (Net Reinstatement Value/NRV) augmente de 4% pour atteindre 130,0 € par action à fin 2021 (contre 125,1 € par action au 31 décembre 2020). Cette augmentation s'explique principalement par la contribution du résultat de 2021 sur les capitaux propres. Les indicateurs de ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers, selon les « Best Practices Recommandations » de l'EPRA. EPRA NRV (Valeur nette de reconstitution)

- en k€ 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % Capitaux propres IFRS - Part du groupe 137 805 146 082 6% Inclut / Exclut Instrument hybride - - - ANR dilué 137 805 146 082 6% Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF Gestion22) 37 105 37 105 0% Réévaluation des contrats de crédit-bail - - - Réévaluation des stocks - - - ANR dilué à la juste valeur 174 910 183 187 5% Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement - - - Juste valeur des instruments financiers 944 477 -49% Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan n.a. n.a. Actifs incorporels n.a. n.a. Inclut Juste valeur des dettes n.a. n.a. Réévaluation des actifs incorporels - - - Droits de mutation 12 736 12 354 -3% ANR 188 590 196 018 4% Nombre d'actions totalement dilué 1 507 460 1 508 356 ANR par action (en €) 125,1 130,0 4%

VII - Evènements post clôture Signature de la promesse de vente du Gaïa le 21 janvier 2022 VIII – Perspectives PAREF a déployé des capitaux dans le secteur immobilier au cours des 31 dernières années et le groupe est prêt à se déployer davantage et à maintenir sa coopération avec les clients particuliers et institutionnels. L'objectif du groupe est de poursuivre son développement en tant qu'acteur paneuropéen en matière d'investissement immobilier avec des fortes capacités opérationnelles. Ces dernières sont représentées par une expertise locale et une présence sur les marchés clés, qui sont soutenues par un bilan solide pour les co-investissements avec un équilibre entre des clients particuliers et des investisseurs institutionnels recouvrant tous types de profil de risque – du Core au Value-Add - sur les marchés français, italiens et allemands. Afin de soutenir la croissance, PAREF s'efforce de maximiser la valeur créée pour les clients, les actionnaires et la société en intégrant la durabilité et les démarches ESG dans les activités du groupe. La transparence et la confiance sont des thèmes clés sur le changement climatique et l'ESG, reflétant les priorités définies par le groupe en 2018 dont la mise en place s'appuie sur un travail approfondi, au fil des ans, en matière de gouvernance d'entreprise, de responsabilité collective, de culture et d'objectif. Pour résumer, les priorités et les objectifs de 2022 à 2024 sont les suivants : Gestion du portefeuille en propre : Optimiser les performances du portefeuille de la foncière : Maximiser le rendement pour les investissements et minimiser la vacance, entraînant une croissance des dividendes

Finaliser les initiatives de création de valeur sur les actifs détenus en propre

Arbitrer les actifs non essentiels en augmentant les liquidités disponibles Gestion d'actifs et de fonds : Développer les actifs sous gestion pour les particuliers : Poursuivre la commercialisation des fonds et identifier de nouveaux produits à lancer

Accroître les actifs sous gestion pour le compte d'institutionnels : Continuer à obtenir de nouveaux mandats de gestion et de projets

Augmenter les capacités de gestion des investissements au niveau européen : Réaliser le premier closing de nouveaux fonds, gagner de nouveaux mandats institutionnels et soutenir les ambitions de croissance du « One Stop Shop » Engagement ESG : Environnement - Décarbonisation et Net zéro : opérations et portefeuilles net zéro d'ici 2030, alignement complet avec l'Accord de Paris (max 2°C d'ici 2050)

Social - Employeur de choix : Être un employeur de choix

Gouvernance – Adhésion : Devenir membre d'UN PRI, participer au GRESB et être reconnu par l'EPRA Sustainability Best Practices

Gouvernance - Gouvernance ESG : Mettre en place un comité ESG composé d'experts et de conseillers sur les domaines ESG, finance durable et immobilier

Investissements sociaux et communautaires : Investissements communautaires et responsables, partenariats avec des organisations non gouvernementales. L'équipe de direction continue de se concentrer sur cet ensemble clair de priorités et est convaincue que le modèle économique de PAREF est robuste et résilient et que la stratégie est appropriée pour générer des rendements pour les actionnaires. IX - Agenda financier

28 avril 2022 : Informations financières au 31 mars 2022

19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte A propos du Groupe PAREF PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine au 31 décembre 2021) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€ de fonds gérés au 31 décembre 2021), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€ au 31 décembre 2021) PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.com Contact Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

samira.kadhi@paref.com

Tél. : +33 (0)7 60 00 59 52 Citigate Dewe Rogerson

Tom Ruvira

Paref@citigatedewerogerson.com

Tel : +33 (0) 7 60 90 89 18 ANNEXE Résultat Net Récurrent EPRA En k€ 2020 2021 Evolution en % Résultat net consolidé part du Groupe 8 150 11 034 35% Ajustements (i) Variation de JV des imm. de placements et autres actifs -567 -3 134 453% (ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions 18 -2 910 n.a. (iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers disponibles à la vente - - (iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions - - (v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acq. négatif - - (vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés - - (vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts - - (viii) Impôts différés résultant des ajustements - - (ix) Ajustement (i) à (viii) sur sociétés détenues en partenariat 399 -859 n.a. (x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements - - Résultat net récurrent EPRA 7 999 4 131 -48% Nombre moyen d'actions 1 480 927 1 508 131 Résultat net récurrent EPRA / action 5,40€ 2,74€ -49%

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) au 31 décembre 2021 EPRA NTA (Valeur nette de continuation) - e n k€ 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % Capitaux propres IFRS -Part du groupe 137 805 146 082 6% Inclut / Exclut Instrument hybride - - - ANR dilué 137 805 146 082 6% Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION23) 37 105 37 105 0% Réévaluation des contrats de crédit-bail - - - Réévaluation des stocks - - - ANR dilué à la juste valeur 174 910 183 187 5% Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement - - - Juste valeur des instruments financiers 944 477 -50% Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan - - Actifs incorporels -716 -882 23% Inclut Juste valeur des dettes n.a. n.a. n.a. Réévaluation des actifs incorporels - - - Droits de mutation 12 736 12 354 -3% ANR 187 874 195 135 +4% Nombre d'actions totalement dilué 1 507 460 1 508 356 ANR par action (en €) 124,6 129,4 4%

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) au 31 décembre 2021 EPRA NDV (Valeur nette de liquidation)

- en k€ 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % Capitaux propres IFRS -Part du groupe 137 805 146 082 6% Inclut / Exclut Instrument hybride - - - ANR dilué 137 805 146 082 6% Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION) 37 105 37 105 0% Réévaluation des contrats de crédit-bail - - - Réévaluation des stocks - - - ANR dilué à la juste valeur 174 910 183 187 5% Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement n.a. n.a. n.a. Juste valeur des instruments financiers n.a. n.a. n.a. Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan - - Actifs incorporels n.a. n.a n.a. Inclut Juste valeur des dettes 230 194 -16% Réévaluation des actifs incorporels n.a. n.a. n.a. Droits de mutation n.a. n.a. n.a. ANR 175 140 183 381 +5% Nombre d'actions totalement dilué 1 507 460 1 508 356 ANR par action (en €) 116,2 121,6 5%

Autres indicateurs EPRA Taux de vacance EPRA En k€ 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant24 1 974 727 Revenus locatifs estimés sur l'ensemble de portefeuille 10 189 9 819 Taux de vacance EPRA 19,4% 7,4% -12,0pts

Taux de rendement EPRA En % 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % Taux de capitalisation net PAREF 6,40% 6,84% +0,44pts Effet des droits et frais estimés -0,45% -0,46% -0,01pts Effet des variations de périmètre -0,04% -0,12% -0,08pts Rendement Initial Net EPRA 25 5,90% 6,26% +0,36pts Effet des aménagements de loyers 0,32% 0,43% +0,11pts Rendement Initial Net Topped-Up EPRA 26 6,22% 6,69% +0,47pts

Investissement immobiliers réalisés En K€ 31/12/2020 31/12/2021 Acquisition - - Développement27 3 194 6 658 Portefeuille à périmètre constant28 788 697 Autres29 1 204 851 Total 5 186 8 206

Ratios de coûts EPRA Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre par le Groupe PAREF (incluant les mises en équivalence). En k€ 31/12/2020 31/12/2021 Evolution en % Inclus : (i) Frais généraux - 1 709 - 1 811 6% (ii) Charges sur immeubles - - - (iii) Charges locatives nettes des honoraires - 3 700 - 3 405 -8% (iv) Honoraires de gestion nets des marges réelles/estimées - - - (v) Autres produits nets des refacturations couvrant les frais généraux - - - (vi) Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises en équivalence -343 -412 20% Exclus : (vii) Amortissements des immeubles de placement - - - (viii) Charges du foncier 1 119 1 447 29% (ix) Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 1 984 1 193 -40% Coûts (y compris coûts de vacance) (A) - 2 649 - 2 989 13% (x) Moins : charges de vacance (charges locatives non récupérées) 888 782 -12% Coûts (hors coûts de vacance) (B) -1 761 -2 206 25% (xi) Revenus locatifs moins charges du foncier 9 996 9 553 -4% (xii) Moins : charges locatives refacturées comprises dans les loyers -1 619 -1 582 -2% (xiii) Plus : quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des sociétés mises en équivalence 2 290 1 957 -15% Revenus locatifs (C) 10 667 9 928 -7% Ratio de coûts (y compris coûts de vacance) (A/C) 24,8% 30,1% +0,53pts Ratio de coûts (hors coûts de vacance) (B/C) 16,5% 22,2% +0,57pts

BILAN BILAN ACTIF (en k€) 31/12/2020 31/12/2021 Actifs non courants Immeubles de placement 167 754 165 420 Immobilisations incorporelles 716 882 Immobilisations corporelles 2 052 1 524 Immobilisations financières 12 387 13 886 Titres mis en équivalence 13 836 16 183 Actifs financiers 1 299 1 126 Impôts différés actif 6 - Total actifs non courants 198 050 199 020 Actifs courants Stocks - - Clients et autres débiteurs 16 270 12 093 Autres créances et comptes de régularisation 189 909 Instruments dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 325 8 845 Total actifs courants 23 783 21 847 Actifs non courants détenus en vue de la vente - - TOTAL DE L'ACTIF 221 833 220 867 BILAN PASSIF (en k€) 31/12/2020 31/12/2021 Capitaux propres Capital social 37 755 37 755 Primes liées au capital 42 193 42 193 Réserves de la juste valeur 70 31 Variation de valeur des instruments de couverture -944 -477 Réserves consolidées 50 581 55 546 Résultat consolidé 8 150 11 034 Capitaux propres – part du Groupe 137 805 146 082 Intérêts minoritaires - - Total des capitaux propres 137 805 146 082 PASSIF Passifs non courants Dettes financières, part à long terme 65 803 60 507 Instruments dérivés non courants - 477 Impôts différés passifs, nets - 10 Provisions 269 283 Total des passifs non courants 66 072 61 277 Passifs courants Dettes financières, part à court terme 435 559 Instruments dérivés courants 944 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 684 4 218 Dettes fiscales et sociales 7 196 5 734 Autres dettes et comptes de régularisation 4 697 2 997 Total des passifs courants 17 956 13 509 TOTAL DU PASSIF 221 833 220 867

FLUX DE TRESORERIE FLUX DE TRESORIE (en k€) 31/12/2020 31/12/2021 Flux d'exploitation Résultat net 8 150 11 034 Dotations nettes aux amortissements et provisions 571 1 048 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placements -567 -3 134 Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés - - Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers - - Charges d'impôts 840 117 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt 18 -2 910 Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence -342 -2 078 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et avant impôt 8 669 4 077 Coût de l'endettement financier net 1 377 1 086 Impôts payés -1 010 -116 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et après impôt 9 036 5 046 Variations du BFR 653 -476 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 9 689 4 571 Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement -4 937 -6 447 Autres acquisitions d'immobilisations -537 -436 Prix de cession des immeubles de placement nette de frais de cession 5 432 14 965 Acquisition d'immobilisations financières -1 910 -1 426 Cession d'immobilisations financières - - Produits financiers reçus 31 - Incidence des variations de périmètre - - Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement -1 920 6 657 Flux de financement Variation de capital -62 - Titres d'autocontrôle -148 55 Augmentation des emprunts bancaires - 24 000 Variation des autres dettes financières - - Remboursements de dettes locatives -8 810 -530 Remboursements des emprunts -5 000 -29 000 Frais d'émission d'emprunt - 15 Variation des concours bancaires - -778 Intérêts payés -926 - Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires -1 855 -3 468 Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement -16 801 -9 706 Augmentation / (Diminution) de la trésorerie -9 032 1 521 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 16 357 7 325 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 7 325 8 845 1 Ratio d'endettement (LTV) : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits (le ratio d'endettement ressort à 22% en prenant la participation dans la société Wep Watford en proportionnel)

2 Incluant l'immeuble le Gaïa. Taux d'occupation financier excluant le Gaïa ressort à 95,3%, contre 83,8% au 31 décembre 2020

3 Inclut les participations dans les sociétés mises en équivalence dont les détentions de 50% dans la société Wep Watford (société qui détient l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) et de 27,24% dans l'OPPCI Vivapierre.

4 Inclut l'immeuble le Gaïa en quote-part. Hors participations dans Vivapierre.

5 Inclut les deux nouveaux baux signés avec la date de prise d'effet début 2022

6 Inclut l'immeuble Le Gaïa détenu. En excluant le Gaïa, le taux d'occupation financier ressort à 95,3 % au 31 décembre 2021, contre 83,8 % au 31 décembre 2020. Le taux d'occupation financier est calculé hors immeubles en restructuration (The Go à Levallois-Perret).

7 Exclut l'actif en restructuration (The Go à Levallois-Perret) et l'immeuble Le Gaïa

8 Capital variable

9 Capital fixe

10 Le mandat de gestion a pris fin au 31 décembre 2021 suite à la décision de l'Assemblée Générale en juin 2021

11 L'Assemblée Générale Extraordinaire de Novapierre Italie en date du vendredi 5 mars 2021 a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la SCPI

12 Inclut les participations dans les sociétés mises en équivalence dont principalement 50% de Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) et 27,24% de l'OPPCI Vivapierre

13 LTV : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits.

14 ICR : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés.

15 DSF : dette financière sécurisée divisée par la valeur du patrimoine consolidée (incluant la valeur de titre de PAREF Gestion)

16Incluant la valeur des titres de PAREF Gestion

17 Inclut les participations dans les sociétés mises en équivalence dont 50% de Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) et 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et excluant les actions détenues dans Paref Gestion

18 Le mandat de gestion a pris fin au 31 décembre 2021 suite à la décision de l'Assemblée Générale de juin 2021

19 L'Assemblée Générale Extraordinaire de Novapierre Italie en date du vendredi 5 mars 2021 a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la SCPI

20 Comprend Foncière Sélection Régions géré par PAREF Gestion, l'actif de « The Medelan » en Italie, l'actif « Trade » en Allemagne et l'actif de bureau en Hongrie gérés par PAREF Investment Management

21 Une partie du patrimoine de PAREF (OPPCI Vivapierre) est inclus dans la gestion de PAREF Gestion

22 La valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2020.

23 La valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2020.

24 Inclut l'immeuble Le Gaïa en quote-part, hors participations dans l'OPPCI Vivapierre. En excluant Le Gaïa, le taux de vacance EPRA ressort à 4,7% au 31 décembre 2021 par rapport à 16,9% au 31 décembre 2020.

25 Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

26 Le taux de rendement initial net « topped-up » EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus.

27 Comprend les investissements relatifs au projet « The Go » de l'actif situé à Levallois-Perret et projet modernisation de l'actif situé à Paris Leon Frot

28 Comprend essentiellement les investissements concernant les 6 étages de la Tour Franklin

29 Inclut les indemnités d'éviction et les aménagements de loyers, les frais financiers capitalisés concernant les projets « The Go »

