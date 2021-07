Paris Realty Fund : Résultats semestriels au 30 juin 2021

Un patrimoine revalorisé malgré un contexte sanitaire toujours perturbé

Au niveau du Groupe, un patrimoine sous gestion en croissance de 2% au-delà de 2,4 milliards d'euros

200 M€ d'actifs en compte propre ( +2% à périmètre constant vs. 31 décembre 2020) ;

à périmètre constant vs. 31 décembre 2020) ; 2 226 M€ gérés pour compte de tiers institutionnels ou particuliers (+2% vs. 31 décembre 2020) principalement sous la forme de SCPI[1] et OPPCI[2].

Des fondamentaux financiers solides

Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) resté stable à 125,2 € par action (125,1 € au 31 décembre 2020) ;

de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) resté stable à 125,2 € par action (125,1 € au 31 décembre 2020) ; Ratio d' endettement (LTV)[3] maintenu à un niveau bas à 26% (vs. 25% au 31 décembre 2020) ;

(LTV)[3] maintenu à un niveau bas à (vs. 25% au 31 décembre 2020) ; Une liquidité conséquente de plus de 39 M€ (y compris une ligne de crédit confirmée non tirée).

Gestion active des actifs détenus en propre

Taux d'occupation financier des actifs détenus en propre en hausse de +5,2 points par rapport au

31 décembre 2020 ;

financier des actifs détenus en propre par rapport au 31 décembre 2020 ; Maturité moyenne des baux de 4,8 ans au 30 juin 2021 contre 4,6 ans il y a un an ;

3 nouveaux baux et 2 renouvellements totalisant plus de 14 500 m² (bureaux Tour Franklin & Gaïa ; entrepôt d'Aubergenville).

Le Conseil d'Administration de PAREF, réuni le 29 juillet 2021, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au

30 juin 2021.

« Le Groupe PAREF poursuit sa transformation malgré un contexte toujours marqué par la crise sanitaire. Nous restons confiants dans notre modèle, qui a prouvé sa résilience en 2020, et continuons à investir dans le renforcement de nos compétences et dans la digitalisation de nos outils afin de favoriser notre développement en France et en Europe.

La valeur du patrimoine immobilier de la foncière PAREF est en hausse sur le semestre écoulé grâce entre autres à la signature d'une promesse de vente et à de nouvelles locations y compris sur des marchés difficiles comme La Défense. Nous enregistrons également une hausse de valeur sur des actifs gérés pour le compte de tiers. Notre situation financière demeure très saine, avec un ratio d'endettement qui reste parfaitement maîtrisé et une liquidité conséquente. »

Magali Volet – Directeur Financier Groupe

“PAREF a réalisé des progrès lors du premier semestre, en signant des nouveaux baux et des renouvellements pour plus de 14 000 m² ainsi qu'avec 15 millions d'euros de promesses de vente et une augmentation de la valeur du patrimoine de 2% à périmètre constant.

PAREF continue de renforcer sa qualité de service et de déployer la stratégie qui a permis au Groupe de montrer sa résilience en 2020, tout en le positionnant désormais au mieux pour bénéficier pleinement du rebond attendu en sortie de crise. Je tiens à adresser mes remerciements à l'ensemble des équipes de PAREF pour les efforts et la détermination dont ils ont su fait preuve depuis plus d'un an.”

Antoine Castro – Directeur Général Groupe

I – Activité immobilière (PAREF SA)

Au 30 juin 2021, PAREF détient :

11 actifs en direct,

deux filiales principales, à savoir PAREF Gestion et PAREF Investment Management, et

des participations minoritaires dans des SCPI et OPPCI.

La valeur du patrimoine de PAREF[4] s'établit à 200 M€ au 30 juin 2021, +2% par rapport à fin 2020. Il se compose de 187 M€ d'actifs immobiliers (incluant la participation sur l'immeuble Le Gaïa) et de 13 M€ de participations financières dans des fonds gérés par le Groupe.

Chiffres clés du patrimoine détenu en propre[5] 31/12/2020 30/06/2021 Nombre d'actifs 11 11 Surface locative (en exploitation) 99 619m² 99 619 m² Valorisation 184 M€ 187 M€

Conformément à la stratégie, le patrimoine se concentre sur le Grand Paris.

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par PAREF (hors le Gaïa) s'établit à 169,8 M€, en hausse de 2.0% par rapport à fin 2020, expliqué principalement par :

des frais et travaux d'amélioration réalisés au 1 er semestre 2021 pour 0,9 M€, et

semestre 2021 pour 0,9 M€, et une prise de valeur des actifs en portefeuille pour environ 2,3 M€.

Au cours du 1er semestre 2021, PAREF a maintenu sa stratégie de gestion active pour son patrimoine, notamment au travers des locations ou relocations :

un nouveau bail et un renouvèlement de bail ont été signés sur les étages dans la Tour Franklin à La Défense pour plus de 2 000 m², portant le taux d'occupation à 95% à compter du

1 er janvier 2022,

1 janvier 2022, 2 nouveaux baux ont été signés sur le Gaïa pour près de 1 500 m², augmentant le taux d'occupation à 79% au 30 juin 2021, par rapport à 64% au 31 décembre 2020 ; et

un renouvellement de bail est finalisé pour près de 11 000 m² sur un actif logistique situé à Aubergenville.

Grâce aux nouveaux baux signés qui bénéficient d'une période ferme de 6 ans, le taux d'occupation financier du Groupe gagne 5,2 points, à 86,3% au 30 juin 2021, contre 81,1 % au 31 décembre 2020[6], et la maturité moyenne pondérée des baux progresse quant à elle à 4,8 ans au 30 juin 2021 contre 4,6 ans à fin juin 2020.

Le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

La stratégie de repositionnement se traduit au niveau des revenus locatifs nets de PAREF en diminution de 24% à 3,4 M€ au 1er semestre 2021 contre 4,4 M€ à la même période en 2020. En effet, les ventes réalisées en 2020 et la mise en vente de l'actif de Gentilly impactent à court terme tant les revenus locatifs bruts que la refacturation des charges locatives :

les revenus locatifs bruts sont en recul de 12% ;

les charges locatives refacturées ressortent à 1,9 M€, -27% par rapport au 1er semestre 2020 ; ceci est lié à la régularisation de charges des exercices antérieurs et à la vacance sur l'actif de Gentilly.

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (k€) S1 2020 S1 2021 Evolution en % Revenus locatifs bruts 4 548 4 008 -12% Charges locatives refacturées 2 642 1 927 -27% Charges locatives, taxes et assurances -2 808 -2 587 -8% Autres revenus 1 2 100% Total revenus locatifs nets 4 382 3 351 -24%

Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre reste toutefois assez stable à 6,3% contre 6,2% au 31 décembre 2020[7].

II – La Gestion pour compte de Tiers (PAREF Gestion et PAREF Investment Management)

Activités pour les patrimoines sous gestion

PAREF Gestion a collecté au cours du 1er semestre 2021 un montant total de 42 M€ de souscriptions brutes sur les fonds SCPI, représentant un recul de 51% par rapport à la même période en 2020. Cette baisse est principalement expliquée par la décision de suspendre la collecte sur la SCPI Novapierre Allemagne 2 au

1er trimestre 2021 (-38 M€ par rapport au 1er trimestre 2020).

Répartition de la collecte brute réalisée au 1er semestre en 2021 :

Type Fonds Collecte brute au S1-2020

(M€) Collecte brute au S1 2021

(M€) Evolution en % SCPI Novapierre Allemagne 2 56 10 -82% Interpierre France 14 10 -29% Novapierre Résidentiel 13 11 -15% Interpierre Europe Centrale - 8 n.a. Novapierre Allemagne 2 3 50% Novapierre Italie 1 - n.a. Novapierre 1 1 0,2 -80% Total 86 42 -51%

PAREF Gestion a réalisé près de 88 M€ d'investissements pour l'ensemble des SCPI sous gestion, dont :

75 M€ pour Novapierre Allemagne 2,

6 M€ pour Interpierre Europe Centrale,

et 4 M€ pour Novapierre Résidentiel.

PAREF Gestion a également arbitré 11 M€, notamment 8,5 M€ pour Novapierre Résidentiel, 1,6 M€ pour Cifocoma 2 et 0,5 M€ pour Novapierre 1.

Le patrimoine géré par PAREF Gestion pour compte de tiers est en légère progression à 1 768 M€ au 30 juin 2021, contre 1 764 M€ au 31 décembre 2020.

Type Fonds Stratégie Actifs sous gestion Actifs sous gestion Evolution en % 31/12/2020 30/06/2021 (M€) (M€) SCPI Novapierre Allemagne[8] Commerces 616 613 0% Novapierre Résidentiel8 Résidentiel 329 330 0% Novapierre 18 Commerces 252 247 -2% Interpierre France8 Bureau/Logistique 184 190 3% Novapierre Allemagne 28 Commerces 158 161 2% Atlantique Pierre 19 Diversifiée 57 58 2% Cifocoma 29 Commerces 25 23 -8% Cifocoma 19 Commerces 24 23 -4% Interpierre Europe Centrale8 Bureau/Logistique 4 9 125% Novapierre Italie8(1) Tourisme 4 - -100% Sous-total SCPI 1 652 1 656 0,2% OPPCI Vivapierre9 Résidences hôtelières 86 87 1% Total OPPCI 86 87 1% Autres FIA 25 25 0% Total 1 764 1 768 0,3%

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Novapierre Italie en date du vendredi 5 mars 2021 a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la SCPI

PAREF Investment Management opère en France, en Italie et en Suisse et a pour mission d'apporter aux investisseurs institutionnels les compétences déjà au service de PAREF et PAREF Gestion en matière d'investissement, de gestion d'actifs, de gestion de projets et de gestion locative.

La filiale Italienne de PAREF Investment Management gère un projet de restructuration de l'immeuble

« The Medelan » situé dans le centre-ville historique de Milan pour le compte de la compagnie d'assurance portugaise Fidelidade.

Cet actif à usage mixte se déploie sur près de 55 000 m² et offrira les meilleurs standards du marché notamment d'un point de vue environnemental avec le certificat Leed Platinium. La livraison du projet de restructuration est prévue en 2022. Durant le 1er semestre 2021, un premier bail a été signé avec le restaurant HORTO sur le rooftop du Medelan, conduit par le chef étoilé Norbert Niederkofler – 3 étoiles Michelin Food & Travel (Michelin Travel Partner) et 1 étoile verte. HORTO sera le premier restaurant à offrir une gastronomie éthique et durable à Milan, s'inscrivant ainsi dans l'esprit avant-gardiste du Medelan.

La baisse des commissions de souscription rogne sur la forte hausse des commissions de gestion

Les commissions de gestion progressent de 15% par rapport à la même période en 2020 pour atteindre 5,3 M€ au 30 juin 2021. Cette hausse s'explique principalement par les éléments suivants :

+0,3 M€ : augmentation des actifs sous gestion

+0,1 M€ : hausse des commissions sur cessions et investissements

+0,2 M€ : impact en 2020 sur les commissions à cause de loyers non encaissés dus au contexte de la Covid-19.

Les commissions de souscription atteignent 4,0 M€ au S1 2021, en retrait de 52%, contre 8,4 M€ sur le

1er semestre 2020.

En parallèle, les rétro-commissions reculent à 4,7 M€, contre 6,8 M€ au 1er semestre 2020 (-31%). Ceci est expliqué par :

la diminution des rétro-commissions payées aux distributeurs de souscription en raison de la baisse de la collecte (-2,6 M€ par rapport au 1 er semestre 2020)

semestre 2020) et une progression des honoraires payés aux prestataires en Allemagne en raison de l'augmentation des actifs sous gestion (+0,2 M€) et du volume d'acquisitions plus important réalisé au 1er semestre 2021 pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne 2 (+0,4 M€).

Commissions (en k€) S1 2020 S1 2021 Evolution en % Commissions de gestion 4 617 5 313 15% Commissions de souscription 8 401 4 036 -52% Rétro-commissions -6 773 -4 691 -31% Commissions nettes 6 245 4 658 -25%

III – Compte de résultat du 1er semestre 2021

Compte de résultat consolidé :

Compte de résultat consolidé détaillé (en k€) S1 2020 S1 2021 Evolution en % Revenus locatifs bruts 4 548 4 008 -12% Charges locatives refacturées 2 642 1 927 -27% Charges locatives, taxes et assurances -2 808 -2 587 -8% Charges locatives et taxes non récupérées - - - Autres revenus 1 2 100% Revenus locatifs nets 4 382 3 351 -24% Chiffres d'affaires sur commissions 13 018 9 349 -28% -dont commissions de gestion 4 617 5 313 15% -dont commissions de souscription 8 401 4 036 -52% Rétro-commissions -6 773 -4 691 -31% Revenus nets sur commissions 6 245 4 658 -25 % Charges générales d'exploitation -4 829 -6 580 36% Amortissements et dépréciations -235 -598 153% Résultat opérationnel courant 5 564 831 -85% Variation de juste valeur des immeubles de placement 1 496 2 049 +37% Résultat de cession des immeubles de placement -18 0 -100% Résultat opérationnel 7 042 2 880 -59% Produits financiers 28 5 -82% Charges financières -864 -528 -39% Coût de l'endettement financier net -836 -523 -37% Autres charges et produits financiers 132 92 -30% Ajustement de valeur des instruments financiers - - - Quote-part des sociétés mises en équivalence 1 335 1 190 -11% Résultat net avant impôts 7 673 3 639 -53% Charges d'impôts - 480 -62 -87% Résultat net consolidé 7 193 3 577 -50% Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - n.a. Résultat net consolidé part du Groupe 7 193 3 577 -50% Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 454 552 1 507 608 Résultat net consolidé par action (part du Groupe) 4,95 2,37 -52% Nombre moyen d'actions (dilué) 1 460 480 1 510 088 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) 4,93 2,37 -52%

Le résultat net consolidé part du Groupe est de 3,6 M€ au 1er semestre 2021, en diminution de 52% par rapport à la même période en 2020. Ceci est notamment expliqué par :

des revenus locatifs nets à 3,4 M€ (-24% par rapport au 1er semestre 2020), principalement à cause de la vacance sur l'actif Gentilly destiné à la vente, des cessions réalisées courant 2020 et une baisse de charges locatives refacturées liée à la régularisation de charges des exercices antérieurs ;

des revenus nets sur commissions qui ressortent à 4,7 M€, soit une baisse de 25 % principalement, expliquée par la décision de suspendre les souscriptions sur la SCPI Novapierre Allemagne 2 au

1er trimestre 2021 et par le ralentissement de la collecte depuis la crise sanitaire de la COVID-19. L'augmentation du patrimoine sous gestion et le développement de la PAREF Investment Management en Italie ont permis de compenser partiellement cette baisse grâce à la progression des commissions de gestion (+15%) ;

des charges générales d'exploitation s'élevant à 6,6 M€, +36% par rapport au 1er semestre 2020, ce qui s'explique principalement par le renforcement des équipes ;

des amortissements et dépréciations qui atteignent 0,6 M€, l'augmentation de 0,4M€ par rapport au

1er semestre 2020 est principalement liée aux investissements réalisés pour l'amélioration des outils et du système informatique ;

la variation de juste valeur des immeubles de placement est positive à 2,0 M€ sur premier semestre 2021, principalement grâce à la prise de valeur sur l'actif Gentilly suite à la signature d'une promesse de vente ;

le coût de l'endettement financier diminue à 0,5 M€ au 1er semestre 2021 contre 0,8 M€ au

1er semestre 2020 (soit une diminution de 37%). Cette baisse est expliquée par l'indemnité de remboursement anticipé de 0,3 M€ en 2020 dans le cadre de la levée d'option d'achat de crédit-baux sur les actifs à Dax et Saint Paul les Dax ;

le résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence ressort à 1,2 M€ au 1er semestre 2021 contre 1,3 M€ au 1er semestre 2020.

IV –Ressources Financières

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe PAREF s'élève à 67 M€ au 30 juin 2021, contre 64 M€ au 31 décembre 2020.

Le coût moyen de la dette tirée au 30 juin 2021 ressort à 1,64%, stable par rapport à fin 2020. L'évolution du coût de la dette depuis 2017 est présentée ci-dessous :

La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 2,6 ans au 30 juin 2021, contre 3,1 ans au

31 décembre 2020.

L'intégralité de la dette tirée est couverte par des instruments de couverture, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

L'ensemble des covenants du financement est respecté au 30 juin 2021 :

30/06/2021 Covenant LTV[9] 26% <50% ICR[10] 2,8x >2,5x DSF[11] 13% <30% Valeur de patrimoine consolidée[12] 235 M€ >125 M€

Echéancier de la dette :

Le Groupe PAREF dispose de 39 M€ de liquidités au 30 juin 2021 : une trésorerie de près de 6 M€ et 33 M€ disponible sur une ligne de crédit confirmée.

V - Patrimoine sous gestion niveau Groupe

Les actifs sous gestion sont en progression de +2% et atteignent plus de 2,4 milliards d'euros.

En k€ 31/12/2020 30/06/2021 Evolution en % Gestion pour compte propre Actifs détenus en propre par PAREF 166 550 169 785 2% Participations détenues par PAREF[13] 29 728 30 158 1% Total patrimoine PAREF 196 278 199 943 2% Gestion pour compte de tiers particuliers et institutionnels Novapierre Allemagne 616 247 613 435 0% Novapierre Résidentiel 329 021 330 046 0% Novapierre 1 251 653 247 113 -2% Interpierre France 184 132 190 154 3% Novapierre Allemagne 2 157 546 160 968 2% Atlantique Pierre 1 56 644 57 675 2% Cifocoma 2 25 007 23 354 -7% Cifocoma 1 24 329 23 493 -3% Interpierre Europe Centrale 4 153 9 324 125% Novapierre Italie(1) 3 504 0 -100% Vivapierre 86 400 87 335 1% Autres actifs gérés pour compte de tiers (2) 448 360 483 050 8% Total patrimoine géré pour compte de tiers 2 186 996 2 226 385 2% Retraitements (3) -10 942 -11 425 4% PATRIMOINE TOTAL GERE13 2 372 332 2 414 903 2%

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Novapierre Italie en date du 5 mars 2021 a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la SCPI Comprend Foncière Sélection Régions et l'actif de « The Medelan » géré par la plateforme PAREF Investment Management en Italie Une partie du patrimoine de PAREF (OPPCI Vivapierre) est incluse dans la gestion de PAREF Gestion

VI - Actif net réévalué EPRA

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) et l'Actif net réévalué EPRA de continuation (Net Tangible Asset/NTA) restent stables pour atteindre 125,2€ / action et 124,6€ / action respectivement au 30 juin 2021 (contre 125,1€ / action et 124,6€ / action respectivement au 31 décembre 2020).

Les ratios de ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers, selon les Best Practices Recommandations de l'EPRA.

Indicateurs ANR EPRA au 30 juin 2021 :

30/06/2021



En k€ EPRA NRV (Valeur nette de reconstitution) EPRA NTA (Valeur nette de continuation) EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) Capitaux propres IFRS -Part du groupe 138 142 138 142 138 142 Inclut / Exclut Instrument hybride - - - ANR dilué 138 142 138 142 138 142 Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION[14]) 37 105 37 105 37 105 Réévaluation des contrats de crédit-bail - - - Réévaluation des stocks - - - ANR dilué à la juste valeur 175 247 175 247 175 247 Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement - - - Juste valeur des instruments financiers 778 778 n.a. Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan n.a - n.a Actifs incorporels n.a -864 n.a Inclut Juste valeur des dettes n.a n.a 190 Réévaluation des actifs incorporels - n.a - Droits de mutation 12 971 12 971 n.a ANR 188 996 188 132 175 436 Nombre d'actions totalement dilué 1 510 088 1 510 088 1 510 088 ANR par action (en €) 125,2 124,6 116,2

VII – Evènements post clôture

Néant

VIII – Agenda financier

28 octobre 2021 : Informations financières au 30 septembre 2021

ANNEXE

Autres indicateurs EPRA

Résultat Net Récurrent EPRA

En k€ S1 2020 S1 2021 Evolution en % Résultat net consolidé part du Groupe 7 193 3 577 -50% Ajustements i. Variation de JV des imm. de placements et autres actifs - 1 496 -2 049 -37% ii. Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions 18 0 -100% iii. Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers disponibles à la vente - - iv. Impôts sur les plus ou moins-values de cessions - - v. Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acq. négatif - - vi. Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés 234 0 -100% vii. Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts - - viii.Impôts différés résultant des ajustements - - ix. Ajustement (i) à (viii) sur sociétés détenues en partenariat -639 -213 -67% x. Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements - - Résultat net récurrent EPRA 5 310 1 314 -75% Nombre moyen d'actions 1 454 552 1 507 608 Résultat net récurrent EPRA / action 3,65 € 0,87€ -76%

Taux de vacance EPRA

En k€ 31/12/2020 30/06/2021 Evolution en % Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant (1) 1 974 1 489 Revenus locatifs estimés sur l'ensemble de portefeuille (1) 10 189 10 861 Taux de vacance EPRA 19,4% 13,7% -5,7pts

Incluant l'immeuble Le Gaïa en quote-part, hors participations dans OCPI Vivapierre. En excluant Le Gaïa, le taux de vacance EPRA ressort à 12,2% au 30 juin 2021 par rapport à 16,9% au 31 décembre 2020.

Taux de rendement EPRA

En k€ 31/12/2020 30/06/2021 Evolution en % Taux de capitalisation net PAREF 6,40% 5,36% -1,04pts Effet des droits et frais estimés -0,5% -0,36% +0,14pts Effet des variations de périmètre -0,04% 0% +0,04pts Rendement Initial Net EPRA (1) 5,90% 5,00% -0,90pts Effet des aménagements de loyers 0,3% 0,57% +0,27pts Rendement Initial Net Topped-Up EPRA (2) 6,22% 5,56% -0,66pts

Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus. Le taux de rendement initial net « topped-up » EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus.

Investissements immobiliers réalisés

En K€ S1 2020 S1 2021 Acquisition - - Développement (1) 1 408 698 Portefeuille à périmètre constant (2) 697 193 Autres (3) 654 Total 2 105 1 545

Comprend les investissements relatifs au projet « The Go » de l'actif situé à Levallois-Perret Comprend essentiellement les investissements concernant l'actif Dax et les 6 étages de la Tour Franklin Inclut les indemnités d'éviction et les aménagements de loyers, les frais financiers capitalisés concernant les projets « The Go »

Ratios de coûts EPRA

Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre par le Groupe PAREF (incluant les mises en équivalence).

En k€ S1 2020 S1 2021 Evolution en % Inclus : i. Frais généraux -599 -562 -6% ii. Charges sur immeubles - - - iii. Charges locatives nettes des honoraires -2 808 -2 587 -8% iv. Honoraires de gestion nets des marges réelles/estimées - - - v. Autres produits nets des refacturations couvrant les frais généraux - - - vi. Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises en équivalence -99 -163 65% Exclus : vii. Amortissements des immeubles de placement - viii. Charges du foncier 1 460 1 226 -16% ix. Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 1 181 756 -36% Coûts (y compris coûts de vacance) (A) -864 -1 331 54% x. Moins : charges de vacance (charges locatives non récupérées) 280 658 135% Coûts (hors coûts de vacance) (B) -584 -673 15% xi. Revenus locatifs moins charges du foncier 6 008 4 372 -27% xii. Moins : charges locatives refacturées comprises dans les loyers -1 460 -1 024 -30% xiii. Plus : quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des sociétés mises en équivalence 1 163 1 535 32% Revenus locatifs © 5 711 4 883 -14% Ratio de coûts (y compris coûts de vacance) (A/C) 15,1% 27,3% +12,2pts Ratio de coûts (hors coûts de vacance) (B/C) 10,2% 13,8% +3,6pts

BILAN

BILAN ACTIF (en k€) 31/12/2020 30/06/2021 Actifs non courants Immeubles de placement 167 754 156 677 Immobilisations incorporelles 716 864 Immobilisations corporelles 2 052 1 770 Immobilisations financières 12 387 12 973 Titres mis en équivalence 13 836 15 179 Actifs financiers 1 299 1 172 Impôts différés actif 6 - Total actifs non courants 198 050 188 634 Actifs courants Stocks - - Clients et autres débiteurs 16 270 13 344 Autres créances et comptes de régularisation 189 844 Instruments dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 325 5 722 Total actifs courants 23 783 19 910 Actifs non courants détenus en vue de la vente - 14 965 TOTAL DE L'ACTIF 221 833 223 510 BILAN PASSIF (en k€) 31/12/2020 30/06/2021 Capitaux propres Capital social 37 755 37 755 Primes liées au capital 42 193 42 193 Réserves de la juste valeur 70 Variation de valeur des instruments de couverture -944 -778 Réserves consolidées 50 581 55 496 Résultat consolidé 8 150 3 577 Capitaux propres – part du Groupe 137 805 138 242 Intérêts minoritaires - - Total des capitaux propres 137 805 138 242 PASSIF Passifs non courants Dettes financières, part à long terme 65 803 67 647 Instruments dérivés 778 Impôts différés passifs, nets - 28 Provisions 269 284 Total des passifs non courants 66 072 68 738 Passifs courants Dettes financières, part à court terme 435 764 Instruments dérivés 944 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 684 7 053 Dettes fiscales et sociales 7 196 5 462 Autres dettes et comptes de régularisation 4 697 3 250 Total des passifs courants 17 956 16 530 TOTAL DU PASSIF 221 833 223 510

FLUX DE TRESORERIE

FLUX DE TRESORIE (en k€) S1 2020 S1 2021 Flux d'exploitation Résultat net 7 193 3 577 Dotations nettes aux amortissements et provisions 223 568 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placements -1 496 -2 049 Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés - - Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers - - Charges d'impôts 480 62 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt 18 - Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence -1 335 -1 190 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et avant impôt 5 083 968 Coût de l'endettement financier net 836 523 Impôts payés -898 296 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et après impôt 5 021 1 786 Variations du BFR -2 185 1 053 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 2 836 2 839 Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement -2 798 -1 839 Autres acquisitions d'immobilisations -283 -260 Prix de cession des immeubles de placement nette de frais de cession 4 732 - Acquisition d'immobilisations financières -1 085 -564 Cession d'immobilisations financières - - Produits financiers reçus - - Incidence des variations de périmètre 28 5 Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement 594 -2 659 Flux de financement Titres d'autocontrôle Augmentation de capital 3 945 - Augmentation des emprunts bancaires 27 39 Variation des autres dettes financières - 2 000 Remboursements de dettes locatives - - Remboursements des emprunts -8 520 -292 Frais d'émission d'emprunt - - Variation des concours bancaires 168 339 Intérêts payés -504 -402 Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires -5 775 -3 468 Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement -10 659 -1 783 Augmentation / (Diminution) de la trésorerie -7 228 -1 602 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 16 357 7 325 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 9 129 5 722

[1] Sociétés Civiles de Placements Immobiliers

[2] Organisme de Placement Professionnel Collectif Immobilier

[3] Ratio d'endettement (LTV) : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits (le ratio d'endettement ressort à 27% en prenant la participation dans la société Wep Watford en proportionnel)

[4] Inclut les participations dans les sociétés mises en équivalence dont les détentions de 50% dans la société Wep Watford (société qui détient l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) et de 27,24% dans l'OPPCI Vivapierre.

[5] Incluant l'immeuble le Gaïa en quote-part. Hors participations dans Vivapierre et titres de PAREF Gestion.

[6] Incluant l'immeuble Le Gaïa. En excluant l'immeuble le Gaïa, le taux d'occupation financier ressort à 87,8% au 30 juin 2021, contre 83,8% à fin 2020. Le taux d'occupation financier est calculé hors immeubles en restructuration (The Go à Levallois-Perret).

[7] Exclut l'actif en restructuration (The Go à Levallois-Perret) et l'immeuble Le Gaïa.

[8] Capital Variable

9 Capital Fixe

[9] LTV : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits.

[10] ICR : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés.

[11] DSF : dette financière sécurisée divisée par la valeur du patrimoine consolidée (incluant la valeur de titre de PAREF Gestion)

[12] Incluant la valeur des titres de PAREF Gestion au 31 décembre 2020

[13] Incluant les participations dans les sociétés mises en équivalence dont 50% de Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) et 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et excluant les actions détenues dans Paref Gestion

[14] La valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2020.

