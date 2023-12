Parity Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose une gamme de solutions de recrutement à ses clients des secteurs public et privé. Les services de recrutement de la société comprennent principalement le recrutement intérimaire pour une gamme variée de clients, dans les administrations centrales et locales du secteur public et du secteur privé. Elle propose des solutions de données, des solutions humaines et des solutions organisationnelles. Ses solutions de données comprennent la stratégie de données, l'évaluation de la préparation aux données, la science des données et les efficacités basées sur les données. Par le biais de ses solutions de personnes, elle recrute pour les technologies de l'information (TI) et le changement d'entreprise, la transformation numérique, les données et l'analyse, ainsi que l'infrastructure et l'ingénierie logicielle. Les filiales de la société comprennent Parity Eurosoft Limited, Parity International BV, Parity Limited, Parity Resources Limited, Parity Solutions (Dublin 1999) Limited, Parity Solutions (Ireland) Limited, Personnel Solutions Inc. et Teltech International Corp.