Parity Group aggrave sa perte avant impôts et annonce une baisse de son chiffre d'affaires

Parity Group PLC - Société londonienne de services professionnels axés sur les données et la technologie - aggrave sa perte avant impôts en 2022 à 1,3 million de livres sterling, contre 1,1 million de livres sterling en 2021. Explique que cela est dû à une charge de dépréciation de 2 millions de livres sterling liée au goodwill acquis en 1999 qui se rapporte aux activités de conseil. Le chiffre d'affaires baisse de 14 % d'une année sur l'autre, passant de 47 millions de livres sterling à 40,6 millions de livres sterling.

Mark Braund, président exécutif, déclare : "En 2022, nous avons achevé de nous recentrer sur le recrutement et remodelé l'organisation, en veillant à disposer d'une structure à la fois efficace et évolutive. Au milieu de tous ces changements, nous avons continué à investir dans nos équipes et à développer notre personnel, en consolidant notre culture et en nous concentrant beaucoup mieux sur ce que nous savons faire... En 2023, nous chercherons à tirer parti des investissements que nous avons faits et que nous continuons à faire dans de nouveaux domaines d'activité et nous explorerons également d'autres opportunités pour soutenir le développement à long terme de l'entreprise et de la valeur actionnariale."

Cours actuel de l'action : 4,70 pence, finissant en baisse de 1,1 % à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 33

