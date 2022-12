Parity vend des marques britanniques et européennes à Gap Capital Ventures

(Alliance News) - Parity Group PLC - société de recrutement et de conseil basée à Londres - vend les marques commerciales du nom Parity qu'elle détient au Royaume-Uni et dans l'UE à la société d'investissement Gap Capital Ventures LLC pour 950 000 GBP en espèces. Parity se voit accorder une licence perpétuelle, libre de redevance et irrévocable pour continuer à utiliser les marques déposées. Le produit de la vente est payable en totalité et immédiatement, les marques déposées n'ayant actuellement aucune valeur dans les comptes de Parity et aucun bénéfice n'y étant associé.

"La vente et la licence des marques déposées de Parity auront un impact minimal sur les activités du groupe tout en générant une valeur significative qui donnera au groupe la possibilité d'accélérer certains de ses plans de croissance et donc la valeur pour les actionnaires", déclare Mark Braund, président exécutif de Parity.

Cours actuel de l'action : 6,50 pence, en hausse de 4,0% vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 3,7%.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

