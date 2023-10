Park Aerospace Corp. est une société aérospatiale. La société développe et fabrique des solutions et des matériaux composites avancés thermofusibles utilisés pour produire des structures composites pour les marchés mondiaux de l'aérospatiale. Ses matériaux composites avancés comprennent des films adhésifs et des matériaux de protection contre la foudre. Elle propose une gamme de matériaux composites spécialement conçus pour les applications de fabrication par pose manuelle ou par placement automatisé de fibres (AFP). Ses matériaux composites avancés sont utilisés pour produire des structures primaires et secondaires pour les moteurs à réaction, les avions de transport régionaux et de grande taille, les avions militaires, les véhicules aériens sans pilote, les avions d'affaires, les avions de l'aviation générale et les avions à voilure tournante. La société distribue le RAYCARB C2B NG, qui est utilisé pour produire des matériaux composites ablatifs pour les systèmes critiques de fusées et de missiles. La société propose également des matériaux ablatifs spécialisés pour les moteurs de fusée et les tuyères, ainsi que des matériaux spécialement conçus pour les applications de radôme.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense