Park City Group, Inc. est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS). Les services de la société consistent en trois suites d'applications : ReposiTrak MarketPlace (MarketPlace), les solutions ReposiTrak de conformité et de sécurité alimentaire (Conformité et sécurité alimentaire), et la chaîne d'approvisionnement de ReposiTrak (Chaîne d'approvisionnement). Les services de la Société sont fournis par le biais de produits logiciels conçus, développés, commercialisés et supportés par la Société. La société fournit des applications et des services basés sur le cloud qui traitent du commerce électronique, de la chaîne d'approvisionnement, de la sécurité alimentaire et des activités de conformité. Les clients de la société comprennent des chaînes de vente au détail de produits alimentaires à plusieurs magasins et leurs fournisseurs, des fabricants de produits alimentaires de marque, des grossistes et distributeurs de produits alimentaires et d'autres entreprises de services alimentaires.

Secteur Logiciels