Park Hotels & Resorts Inc. est une société de placement immobilier (FPI) spécialisée dans l'hébergement. La société possède un portefeuille diversifié d'hôtels et de centres de villégiature avec une valeur immobilière sous-jacente. La société exerce ses activités par l'intermédiaire du secteur consolidé des hôtels. La société détient des investissements dans des entités qui ont des droits de propriété ou de location dans environ 46 hôtels, composés d'hôtels et de centres de villégiature de marque haut de gamme avec plus de 29 000 chambres, dont environ 88 % sont de luxe et haut de gamme et sont situés sur les marchés des États-Unis et de ses territoires. Son portefeuille comprend des hôtels situés principalement dans les grandes zones urbaines et de congrès, telles que New York City, Washington, D.C., Chicago, San Francisco, Boston, La Nouvelle-Orléans et Denver, et des centres de villégiature de premier ordre dans des destinations de loisirs clés, notamment Hawaï, Orlando, Key West et Miami Beach, ainsi que des hôtels dans certains aéroports et dans des banlieues. La société est affiliée à des marques telles que Hilton, Marriott et Hyatt, et elle s'associe à des opérateurs de marques et à des opérateurs tiers.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé