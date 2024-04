Park Hotels & Resorts Inc. est une société de placement immobilier (FPI) spécialisée dans l'hébergement. La société possède un portefeuille diversifié d'hôtels et de centres de villégiature dont la valeur immobilière sous-jacente est importante. Son portefeuille se compose de 43 hôtels et centres de villégiature de marque haut de gamme avec plus de 26 000 chambres, situés sur les principaux marchés des États-Unis. La société a deux secteurs d'activité : les hôtels consolidés et les hôtels non consolidés. Environ 86 % de ses chambres sont des chambres de luxe et de haut de gamme et toutes ses chambres sont situées aux États-Unis et dans ses territoires. Son portefeuille comprend des hôtels situés dans des zones urbaines et de congrès, telles que New York City, Washington, D.C., Chicago, Boston, La Nouvelle-Orléans et Denver, et des centres de villégiature de premier ordre dans des destinations de loisirs clés, notamment Hawaï, Orlando, Key West et Miami Beach, ainsi que des hôtels situés dans des aéroports et des banlieues sélectionnées. Ses marques comprennent Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Signia by Hilton, Hyatt Regency, et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé