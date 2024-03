Park Lawn Co Ltd est une société basée au Canada, qui est engagée dans des activités de développement immobilier. La société possède des intérêts dans une parcelle de terrain d'environ 2,9 acres située au 57, rue Linelle, Toronto, Ontario. La société possède également la maison et le terrain situés au 53, rue Linelle, Toronto, Ontario. Sa propriété de 53 Linelle Bourse est située à côté de la propriété de 57 Linelle Bourse. Les filiales de la société comprennent Kening Properties Limited et Westside Cemetery Holdings Limited.

