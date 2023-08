Park Lawn Corporation fournit des biens et des services liés à la disposition et à la commémoration des restes humains. La société et ses filiales possèdent et exploitent des entreprises, notamment des cimetières, des crématoriums, des salons funéraires, des chapelles, des bureaux de planification et un service de transfert. Ses principaux produits et services sont les lots de cimetière, les cryptes, les niches, les monuments, les cercueils, les urnes et autres marchandises, les services funéraires, les services de célébration après la mort et les services de crémation. Ses produits et services sont vendus à l'avance ou au moment du décès. L'entreprise possède une maison funéraire autonome située à Durham, en Caroline du Nord ; une maison funéraire autonome et une maison funéraire et un cimetière sur place situés à Abingdon, en Virginie ; huit maisons funéraires autonomes, deux cimetières autonomes et une maison funéraire et un cimetière sur place situés dans la région de Savannah, au Tennessee, et ses environs ; trois maisons funéraires autonomes situées à Brampton, Woodbridge et Toronto, dans l'Ontario, et d'autres encore.

Secteur Services à la personne