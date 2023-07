Park National Corporation (Park) est une société de portefeuille financier. L'activité principale de Park consiste à détenir et à superviser ses filiales. Ses segments comprennent The Park National Bank (PNB) et All Other. Les opérations bancaires de Park sont menées par The Park National Bank, une association bancaire nationale. PNB exerce des activités de banque commerciale et de fiducie dans les zones à faible et moyenne population de l'Ohio, de la Caroline du Nord et des communautés de Caroline du Sud, en plus des opérations dans les zones métropolitaines de Columbus et Cincinnati, Ohio, Charlotte, Caroline du Nord, et Louisville, Kentucky. Les services de PNB comprennent l'acceptation de dépôts pour les comptes à vue, d'épargne et à terme ; les prêts commerciaux, industriels, à la consommation et immobiliers, y compris les prêts à tempérament, les cartes de crédit, les lignes de crédit immobilier et le crédit-bail commercial ; les services de fiducie et de gestion de patrimoine ; la gestion de trésorerie ; les opérations de dépôt sécurisé ; les transferts électroniques de fonds ; et d'autres services bancaires.

Secteur Banques