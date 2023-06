Parke Bancorp, Inc. est une société de portefeuille bancaire de Parke Bank (la Banque). La société, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, fournit des services financiers personnels et commerciaux aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Elle propose à ses clients une gamme de produits de prêts, de services de dépôts et d'autres produits financiers par le biais de ses succursales de détail et d'autres canaux. Ses activités de prêt consistent en des prêts immobiliers commerciaux, des prêts immobiliers résidentiels et des prêts à la construction. Elle propose également une gamme de prêts commerciaux et industriels, ainsi que des produits de prêts à la consommation à ses clients. Elle finance ses activités de prêt principalement avec des dépôts générés par des dépôts de détail et des relations commerciales. Ses produits de dépôt comprennent les chèques, l'épargne, les dépôts sur le marché monétaire, les dépôts à terme et d'autres services de dépôt traditionnels. En plus des produits et services traditionnels, elle propose des produits et services contemporains, tels que des cartes de débit, des services bancaires par Internet et le paiement de factures en ligne.

Secteur Banques