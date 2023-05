Les graphiques en perspective : un regard sur les marchés

Graphique n°1 : Une hausse des taux d’intérêt historique de par sa rapidité

Source : Visual Capitalist

Pour analyser les cycles d'augmentation des taux, le taux des fonds fédéraux effectif (EFFR) est le plus adapté. Il permet de calculer la moyenne pondérée des taux que les banques emploient lorsqu'elles se prêtent de l'argent à court terme. Bien que déterminé par le marché, le taux est influencé par la fourchette cible définie par la Fed.

Ce graphique représente ainsi la durée et l’intensité de chaque cycle de hausse des taux d'intérêt depuis 1988. Le point de départ des courbes sur le graphique ci-dessus correspond - pour chaque cycle - comme étant l'EFFR pendant le mois où la première hausse de taux a eu lieu. Le dernier cycle 2022-2023 est historique en matière de rapidité.

Suite à la dernière augmentation des taux d'intérêt le 3 mai, les taux américains ont grimpé jusqu'à des niveaux inquiétants qui remontent à 2007. Pour contrer l'inflation tenace, la Réserve fédérale américaine (Fed) a opté pour des augmentations notables de ses taux d'intérêt. Les taux se sont ainsi accrus d'environ cinq points de pourcentage en seulement 14 mois.

Graphique n°2 : Les petites capitalisations manquent d’attrait

Source : Zonebourse

Depuis le début de la baisse généralisée sur les marchés début 2022 et particulièrement depuis la remontée de plusieurs indices européens, les moyennes (mid caps), petites (small caps) et très petites (micro caps) capitalisations sous-performent le marché dans la zone euro (MSCI EMU pour European Economic and Monetary Union). Les grandes capitalisations (large caps) au contraire battent le marché depuis le début de ce mouvement de baisse en janvier 2022 et sont remontées très fort depuis le creux d’octobre 2022, tirant l’indice MSCI EMU proche de ses anciens sommets.

Les petites sociétés cotées en bourse souffrent d’un manque de liquidité de la part des investisseurs qui souhaitent bénéficier de plus de stabilité, de sécurité et de visibilité dans leurs investissements. Ceci explique le décalage de la performance dans la baisse mais aussi dans la hausse. C’est d’ailleurs étrange car en général les petites capitalisations baissent plus en phase de marché baissier et remontent plus fort en marché haussier, comme si cette fois, les marchés n’étaient pas complètement convaincus que nous sommes rentrés dans un marché haussier. Sur nous regardons sur longue période cependant, sur les dix dernières années par exemple, les microcaps surperforment le marché, mais pas les smallcaps ou les midcaps, en tout cas concernant la zone euro (MSCI EMU).

Graphique n°3 : ChatGPT a atteint 100 millions d’utilisateurs en 2 mois

L’outil révolutionnaire de l’entreprise américaine OpenAI a mis seulement deux mois pour franchir le cap des 100 millions d’utilisateurs. ChatGPT, c’est actuellement 123 millions d’utilisateurs actifs mensuels alors que son lancement a eu lieu en novembre 2022. Les analystes sont unanimes et bluffés, tant par la capacité de l’outil que par son adoption rapide à l’échelle mondiale.

Graphique n°4 : Le prix des conteneurs en chute libre

Source : Zonebourse

Le prix des conteneurs a été divisé par 10 depuis ses plus hauts datant de fin 2021. C’est un juste retour à la normale après une parenthèse exceptionnelle durant la crise sanitaire qui a paralisé le monde et fait exploser le coût du fret maritime.

Graphique n°5 : Une entreprise qualitative qui verse un dividende croissant depuis plus de 60 ans

Source : Zonebourse

Parker-Hannifin (PH) est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de composants et de systèmes de mouvement et de contrôle destinés aux marchés industriels et aérospatiaux. Fondée en 1917, l’entreprise à un solide savoir-faire dans neuf domaines technologiques majeurs : hydraulique, pneumatique, électromécanique, filtration, contrôle des procédés, gestion des fluides et des gaz, étanchéité et protection, climatisation et aérospatiale. Cette dernière branche pèse 16% du chiffre d’affaires et permet à l’entreprise de profiter du réarmement des pays occidentaux et de l’augmentation des budgets de la défense européenne. L’action est connue pour être une des rares “dividend kings” du marché américain, c’est-à-dire une société qui a augmenté son dividende chaque année depuis plus de 50 ans (65 ans en l'occurrence pour Parker-Hannifin). Le cours de l’action (sans compter le versement des dividendes) augmente de manière linéaire sur une échelle logarithmique sur les 50 dernières années, c’est très beau à voir. C’est la conséquence d’une gestion prudente, d’une croissance régulière, d’une bonne visibilité du business model et d’une résilience aux crises. Cette action fait d'ailleurs partie de la sélection Momentum Picks au T2 2023.

