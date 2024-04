Parker Aerospace soutiendra ses partenaires industriels et universitaires dans le domaine de l’aviation à zéro émission, poursuivant son engagement en faveur du développement durable et des technologies propres

Parker Aerospace, une branche commerciale de Parker Hannifin Corporation, le leader mondial des technologies du mouvement et du contrôle, participera au consortium HyFIVE, composé de partenaires industriels et universitaires qui développent un système de carburant à hydrogène liquide et une chaîne d’approvisionnement de premier plan visant à soutenir l’avènement de l’aviation à zéro émission au cours des années 2030.

Outre Parker Aerospace, HyFIVE compte désormais parmi ses partenaires industriels Marshall et GKN Aerospace, ainsi que de nouveaux partenaires universitaires tels que l’université de Manchester, l’université de Bath et l’université de Cardiff. Le projet est soutenu par l’ATI Programme, un partenariat entre le département britannique des Affaires et du Commerce, l’Aerospace Technology Institute (ATI) et Innovate UK (UKRI). Le consortium recevra un financement initial de 17 millions GBP (21,5 millions USD) de la part de l’industrie, complété par un financement de 20 millions GBP (25 millions USD) de la part du gouvernement britannique.

Une voie vers les vols à zéro émission

L’objectif du consortium HyFIVE est de développer, de tester et de valider une architecture modulaire et évolutive de système d’alimentation en hydrogène cryogénique adaptée à de nombreux types d’appareils, et de prendre en charge la propulsion électrique à l’hydrogène ou les groupes motopropulseurs à combustion d’hydrogène. L’initiative portera sur le développement technologique de systèmes d’alimentation en hydrogène dans cinq domaines clés : le stockage, l’acheminement, l’indication, le ravitaillement et l’évacuation.

Une collaboration entre chefs de file de l’industrie

Parker Aerospace, qui comprend Parker Meggitt, dispose d’un large éventail de solutions pour les fuselages et les moteurs et fournira sa technologie avancée et son expertise dans les domaines de la détection, de la gestion thermique et de l’acheminement des fluides.

Marshall dirigera les efforts du consortium HyFIVE, en apportant son expertise en matière de conception, d’intégration et de certification de systèmes complexes, acquise au cours de décennies de livraison de systèmes de carburant pour avions et de projets complexes de modification d’appareils.

GKN Aerospace, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage de structures aéronautiques, de composants et de systèmes de moteurs, apportera son expertise de pointe en matière de matériaux avancés et d’optimisation de systèmes cryogéniques à l’hydrogène.

Les partenaires universitaires que sont l’université de Manchester, l’université de Bath et l’université de Cardiff ont été sélectionnés pour leurs capacités de recherche de pointe et leurs installations d’essai avancées dans les domaines de la propulsion hydrogène-électrique, des applications cryogéniques, de la transmission de puissance, des turbomachines et du développement de matériaux de nouvelle génération.

Définition du programme technique

Les membres du consortium HyFIVE ont défini un programme technique complet s’étendant sur plusieurs années, allant du développement initial des architectures en passant par l’engagement des fournisseurs, jusqu’aux essais au sol et à l’examen final de la conception du système de carburant intégré.

D’ici 2027, le consortium vise à :

Développer et valider une gamme intégrée de technologies et de capacités de systèmes d’alimentation en carburant parvenus à maturité, en vue d’une certification ;

Réaliser une démonstration au sol d’un système de carburant intégré comprenant des systèmes de stockage, d’acheminement, d’indication, d’évacuation et de ravitaillement ;

Initialiser tout un éventail de démonstration d’appareils et de voies d’exploitation en collaboration avec des clients potentiels ;

Développer une chaîne d’approvisionnement prête à l’emploi ainsi qu’une stratégie d’industrialisation.

La réalisation de ces objectifs dans les temps impartis favorisera l’introduction réussie d’une nouvelle génération d’appareils à zéro émission au cours des années 2030.

« Parker est pleinement engagée en faveur du développement durable, c’est pourquoi nous investissons de manière ciblée dans les technologies innovantes de prochaine génération », a déclaré Tracy Rice, vice-présidente de la technologie et de l’innovation chez Parker Aerospace. « Les systèmes d’alimentation en hydrogène jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l’objectif de zéro émission au sein de l’aviation, et la collaboration avec nos partenaires dans le cadre de ce projet nous permettra de faire progresser notre expertise dans ce domaine et de favoriser le développement de solutions innovantes qui contribueront à un avenir plus durable. »

À propos de Parker Aerospace. Chez Parker Aerospace, nous développons des technologies et des solutions innovantes qui permettent des vols fiables, efficaces et de plus en plus durables tout au long du cycle de vie des avions, y compris dans le cadre du soutien sur l’après-marché. Parker est à la pointe de la technologie aéronautique et propose une gamme élargie de produits et de services qui s’étendent du nez à la queue de l’appareil. Grâce à nos collaborateurs passionnés, dotés d’une grande expertise en ingénierie, ainsi qu’à notre large éventail de technologies différenciées, nous sommes en mesure de réaliser l’extraordinaire et de continuer à façonner l’avenir de l’aviation en partenariat avec nos clients.

À propos de Parker Hannifin. Parker est un leader mondial du classement Fortune 250 travaillant dans les technologies du mouvement et du contrôle. Depuis plus d’un siècle, l’entreprise permet des percées en matière d’ingénierie qui débouchent sur des lendemains meilleurs. Pour en savoir plus, consultez www.parker.com ou suivez @parkerhannifin.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240424703406/fr/