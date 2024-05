La société dnata du groupe Emirates, qui fournit des services aéroportuaires et de voyage dans plus de 30 pays, étudie les possibilités de fusion et d'acquisition dans plusieurs secteurs d'activité et zones géographiques, y compris l'Amérique du Sud, a déclaré son PDG mardi.

"Nous sommes probablement, à tout moment, en discussion avec 40 entreprises différentes" et "beaucoup" d'opérations sont "en fin de chaîne", a déclaré le directeur général Steve Allen à Reuters, précisant que la société se concentrait sur des acquisitions de petite ou moyenne taille.

L'Amérique du Sud représente "une opportunité de croissance énorme", a-t-il déclaré, mentionnant des pays tels que le Brésil. Il a ajouté qu'à l'échelle mondiale, il existait un important potentiel de consolidation dans le domaine de la manutention au sol dans les aéroports.

Fondée en 1959, dnata est une société sœur de la compagnie aérienne Emirates. Ses activités consistent à fournir aux compagnies aériennes des services de restauration et à gérer les bagages et le fret. Elle possède également des sociétés qui vendent des forfaits vacances et fournissent des services de réservation de voyages d'affaires et de détail.

Le bénéfice de Dnata pour l'exercice clos le 31 mars a plus que quadruplé pour atteindre 1,4 milliard de dirhams (381,2 millions de dollars), selon le rapport annuel du groupe Emirates publié lundi.

Les revenus de Dnata, qui ont augmenté de près de 30 % pour atteindre 19,2 milliards de dirhams, ont été stimulés par l'augmentation du nombre de vols et de voyages dans le monde.

M. Allen a déclaré aux journalistes que les résultats ont également été favorisés par des contrats commerciaux à long terme que Dnata a renégociés récemment pour tenir compte de l'augmentation des salaires et des coûts de la nourriture.

Il a ajouté que l'impact financier de l'énorme tempête qui a frappé les Émirats arabes unis le mois dernier, qui a paralysé l'aéroport de Dubaï et entraîné des centaines d'annulations de vols, "n'était pas trop important". Tout impact sera reflété dans l'exercice fiscal en cours, qui a débuté en avril.

Emirates Group a annoncé une hausse de 71 % de son bénéfice annuel, qui a atteint le chiffre record de 18,7 milliards de dirhams, et a déclaré qu'il verserait à son propriétaire, le fonds souverain de Dubaï ICD, un dividende de 4 milliards de dirhams.

Plusieurs entreprises, dont Parkin et Dubai Taxi Corporation, ont été introduites en bourse dans le cadre du programme de privatisation du gouvernement de Dubaï, qui vise à coter les entreprises liées à l'État et à stimuler la bourse locale.

Interrogé sur les projets d'introduction en bourse de dnata, M. Allen a déclaré que l'entreprise était "rentable et solide", mais qu'il appartenait au gouvernement de décider d'une éventuelle introduction en bourse.

"D'un autre côté, l'aviation est absolument au cœur du succès de Dubaï, et il est donc possible que vous souhaitiez garder un plus grand contrôle sur l'aviation. Je vois donc le pour et le contre", a-t-il ajouté.

(1 $ = 3,6728 dirhams des Émirats arabes unis) (Reportage de Federico Maccioni Rédaction de Mark Potter)