La vie est sauvage ! Premier membre de la génération Z élu au Congrès américain

"Je pense encore à cet appel 'veuillez patienter pour le Président' la nuit dernière", a tweeté Frost mercredi. "La vie est sauvage !"

Il s'agissait du président américain Joe Biden, un collègue démocrate qui appelait pour le féliciter d'être la première personne de la génération Z élue au Congrès en tant que membre de la Chambre des représentants.

Le candidat progressiste a fait campagne sur la réforme des lois sur les armes à feu, l'extension des soins de santé, l'amélioration de l'accès au logement et la lutte contre le changement climatique, en vue de remporter 59 % des voix dans le 10e district du Congrès de Floride.

Le district est un bastion démocrate qui comprend la région d'Orlando. M. Frost a alimenté sa campagne avec 2,6 millions de dollars de collecte de fonds, selon les documents électoraux fédéraux, pour battre le républicain Calvin Wimbish.

Dans l'organe législatif de 435 membres dont les membres actuels ont en moyenne 58 ans, M. Frost sera la seule voix de la "génération Z", quelque 70 millions d'Américains nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010.

Lors d'une conférence de presse tenue plus tard dans la journée, M. Biden, 79 ans, qui a été élu sénateur américain pour la première fois il y a cinq décennies, a prévu une longue carrière politique pour M. Frost.

"Je n'ai aucun doute qu'il prend un départ incroyable dans ce qui sera, j'en suis sûr, une longue et brillante carrière", a déclaré M. Biden.

UN CHANGEMENT AUDACIEUX ET TRANSFORMATIONNEL

Lors de son passage sur ABC mercredi, M. Frost a noté que les électeurs de la génération Z et du millénaire, qui représentent une part de plus en plus importante de la population votante, ont contribué à affaiblir une soi-disant "vague rouge" pour les républicains. Biden lui-même a montré sa gratitude envers les jeunes électeurs qui se sont rendus aux urnes.

"Ce que cela me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir et de promesses dans cette nation, car les jeunes commencent à se lever et à prendre réellement leur pouvoir politique", a déclaré M. Frost.

S'identifiant comme Afro-Latino, les origines de Frost reflètent une génération d'Américains plus diversifiée sur le plan racial et ethnique que les groupes d'âge plus âgés.

Une autre candidate de la génération Z, la républicaine Karoline Leavitt, a perdu sa course au Congrès dans le New Hampshire.

Les électeurs de la génération Z ont atteint l'âge adulte dans un monde remodelé par la pandémie mondiale qui a perturbé la culture du travail et de l'école, tout en suscitant l'incertitude économique. Une part croissante de la population votante, leurs expériences sont également façonnées par l'omniprésence des médias sociaux et une série de fusillades dans les écoles.

Avant de se présenter aux élections, M. Frost était directeur national de l'organisation du groupe de sécurité des armes à feu March For Our Lives, lancé par des survivants du massacre de 2018 dans un lycée de Parkland, en Floride. Il appelle à un "changement transformationnel audacieux".

L'une de ses premières priorités est de trouver un terrain d'entente pour faire passer des vérifications universelles des antécédents des armes à feu, a-t-il déclaré à CNN mercredi.

M. Frost a battu deux anciens représentants et un sénateur d'État dans un peloton de tête pour l'investiture de son parti. La réunion avec sa mère biologique, qui a lutté contre la toxicomanie, a inspiré sa candidature au Congrès, a-t-il déclaré.

Frost remplacera le représentant Val Demings, qui a perdu sa candidature au Sénat américain contre le républicain sortant Marco Rubio.