Parkland Corporation a annoncé le départ de M. Pantelidis du conseil d'administration à compter d'aujourd'hui. Bien que M. Pantelidis ne soit plus administrateur de la société, il restera conseiller du conseil, avec le titre honorifique de "président émérite", jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, en reconnaissance de son importante contribution à la société. Pendant plus de deux décennies, M. Pantelidis a guidé la société dans son évolution, passant d'un petit acteur régional à une organisation internationale opérant dans 25 pays.

Avec effet immédiat, le conseil d'administration a nommé Steven Richardson au poste de président du conseil d'administration. M. Richardson a rejoint le conseil en 2017 et siège actuellement au comité des ressources humaines et de la rémunération et préside le comité d'audit. M. Richardson a plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la finance et de la vente au détail.

De 2003 à 2009, M. Richardson a occupé des postes financiers de haut niveau au sein de Hudson'sBay Company, dont celui de directeur financier de 2006 à 2009. Auparavant, M. Richardson a occupé des postes de direction au sein de sociétés de services financiers, notamment celui de directeur financier de Wells Fargo Financial Canada, de vice-président exécutif et directeur financier d'Associates Financial Services of Canada, et de directeur financier de Beneficial Canada. M. Richardson siège actuellement au conseil d'administration de SupremeX Inc. où il préside le comité de vérification.

Il a précédemment siégé au conseil d'administration de RONA Inc. et d'easyhome Ltd. (actuellement goeasy Ltd.), où il a siégé dans les deux comités d'audit. Le départ à la retraite de M. Pantelidis et la nomination de M. Richardson au poste de président du conseil d'administration s'inscrivent dans le cadre du processus de renouvellement du conseil d'administration de Parkland.