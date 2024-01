Parkland Corporation est un distributeur et un détaillant international de carburants. Les segments de la société comprennent le Canada, l'international, les États-Unis et le raffinage. Le segment Canada possède, fournit et soutient un réseau de stations-service, de magasins de produits surgelés, de dépanneurs, de sites de verrouillage de cartes, de carburant en vrac, de propane, de mazout, de lubrifiants et d'autres services connexes. Le segment international comprend des activités dans plus de 23 pays et territoires principalement situés dans les Caraïbes et sur la côte nord de l'Amérique du Sud. Ce segment exploite et entretient un réseau de stations-service de détail sous les marques Sol, Esso, Mobil, Shell et Texaco. Le segment USA fournit du carburant, des lubrifiants et d'autres produits et services connexes. Le secteur du raffinage est responsable du raffinage des produits pétroliers, tels que l'essence, le diesel et le carburéacteur, et est également engagé dans des activités liées aux énergies renouvelables, telles que le co-traitement des matières premières biologiques et le mélange de carburants à faible intensité carbonique avec l'essence et le diesel.