Parks ! America, Inc. possède et exploite, par le biais de ses filiales à 100 %, trois parcs à thème régionaux et a pour activité l'acquisition, le développement et l'exploitation de parcs à thème et d'attractions locales et régionales aux États-Unis. Les filiales en propriété exclusive de la société sont Wild Animal Safari, Inc. (Wild Animal Georgia), Wild Animal, Inc. (Wild Animal Missouri) et Aggieland-Parks, Inc. (Aggieland Wild Animal Texas). Wild Animal Georgia possède et exploite le parc à thème Wild Animal Safari à Pine Mountain, en Géorgie (le parc de Géorgie). Wild Animal Missouri possède et exploite le parc à thème Wild Animal Safari situé à Strafford, Missouri (le parc Missouri). Aggieland Wild Animal Texas possède et exploite le parc à thème Aggieland Wild Animal Safari situé près de Bryan/College Station, Texas (le parc du Texas). Le parc Wild Animal Georgia est situé dans une portion de 200 acres d'un terrain de 500 acres, situé à environ 75 miles au sud-ouest d'Atlanta.

Secteur Loisirs et détente