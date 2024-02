Parkway Life Real Estate Investment Trust est une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les soins de santé. L'activité principale de la société est d'investir principalement dans des biens immobiliers productifs et/ou des actifs liés à l'immobilier dans la région Asie-Pacifique, y compris Singapour, qui sont utilisés principalement pour les soins de santé et/ou à des fins liées aux soins de santé, y compris, mais sans s'y limiter, les hôpitaux, les établissements de soins de santé et les biens immobiliers et/ou les actifs immobiliers utilisés dans le cadre de la recherche sur les soins de santé, de l'éducation et de la fabrication ou du stockage de médicaments et d'autres biens et dispositifs liés aux soins de santé. Ses segments comprennent les hôpitaux et les centres médicaux, les maisons de retraite et les installations de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques. Son portefeuille comprend environ 61 propriétés. Ses propriétés comprennent l'hôpital Mount Elizabeth, l'hôpital Gleneagles, l'hôpital Parkway East, Crea Adachi, Assisted Living Edogawa, Sawayaka Sakurakan, Senior Chonaikai Makuhari Kan, Habitation Wakaba, Habitation Hakusho et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé