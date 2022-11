COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 novembre 2022, 18h00 CET

ÉCHEANCE DES BSA 1 & BSA 2 DE PARROT

PARROT informe les titulaires de bons de souscription d’actions (« BSA 1 » et « BSA 2 », ensemble les « BSA ») émis dans le cadre de l’augmentation de capital de décembre 2015 que les BSA arrivent à échéance le jeudi 15 décembre 2022.

Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 15 décembre 2022 (inclus) deviendront caducs de plein droit et perdront toute valeur. Conformément à l’avis Euronext du 15 novembre 2022 (PAR_20221115_31525_EUR), le dernier jour de cotation des BSA sur le marché Euronext Paris sera le 13 décembre 2022 (inclus).

L’attention du public est attirée sur le fait que les BSA 1 et les BSA 2 ne sont pas dans la monnaie. C’est-à-dire que leur exercice, qui est facultatif, aurait pour effet d’acquérir des actions PARROT à un prix supérieur au prix de l’action Parrot (code isin : FR0004038263) sur le marché d’Euronext Paris, soit 4,42 euros à la date du présent communiqué.

Rappel des modalités d’exercice des BSA :

BSA 1 (code isin : FR0013054269) 24 BSA 1 permettraient au porteur qui déciderait de les exercer de souscrire à 2 actions nouvelles de Parrot moyennant le paiement d'un prix d'exercice de 32,66 euros par BSA 1 (soit un prix d'exercice total de 65,32 euros pour souscrire à 2 actions nouvelles).

BSA 2 (code isin : FR0013054335) : 28 BSA 2 permettraient au porteur qui déciderait de les exercer de souscrire à 3 actions nouvelles de la Société moyennant le paiement d'un prix d'exercice de 42,34 euros par BSA 2 (soit un prix d'exercice total de 127,02 euros pour souscrire à 3 actions nouvelles).

Agenda financier

Résultats annuels 2022 : jeudi 16 mars 2023





À PROPOS DE PARROT

Parrot est le premier groupe de drones civils Européen. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements micro-drones et de logiciels d’analyses d’images dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. A la pointe de l’innovation son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de micro-drones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de sécurité. Les logiciels d’analyses et de mesures d’images Pix4D s’appuient sur une expertise avancée de la photogrammétrie et proposent des solutions adaptées aux spécificités des utilisateurs adressés.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Jean Miflin - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

jean.miflin@parrot.com

