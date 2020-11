PARROT : ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 novembre 2020, 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2020

Poursuite de la stratégie de développement sur les drones professionnels

Pour ce 3ème trimestre 2020, le Groupe Parrot réalise un chiffre d’affaires consolidé de 14,3 M€, en recul de 20% en base annuelle et en hausse de 13% par rapport au 2ème trimestre 2020, le plus impacté par les mesures destinées à freiner la pandémie de coronavirus. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires consolidé 2020 s’élève à 40,8 M€ et la baisse annuelle est ramenée à -29%, contre -33% à la fin du 1er semestre 2020 ; cette tendance reste liée à la diminution des ventes de produits grand public et à l’évolution progressive du mix-produits en faveur des drones professionnels, visant à renforcer les marges.

Le chiffre d’affaires des logiciels de mesures et d’analyses de données relevées par des drones (Pix4D), faiblement impacté par la crise sanitaire, enregistre une croissance annuelle de 4% sur ce 3ème trimestre 2020, soutenue par l’élargissement de l’offre avec le lancement en début d’année de plusieurs solutions métiers (Pix4Dreact, Pix4Dsurvey, Pix4Dinspect, etc.). La filiale représente 40% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe et ne consomme pas de trésorerie.

L’évolution des activités micro-drones (Parrot Drones) continue de refléter le repositionnement sur les drones professionnels à plus forte valeur ajoutée. La baisse du chiffre d’affaires est entièrement attribuable à la diminution des ventes de drones grand public, tandis que les ventes de drones professionnels sont en croissance, tant au 3ème trimestre que sur 9 mois, tirées par l’ANAFI Thermal et l’ANAFI SE (Security Edition). Le chiffre d’affaires comprend également une part de R&D refacturée (2,1 M€ au 30/09/2020, +17% par rapport au 30/09/2019) en phase avec le financement des projets de développements des appels d’offres micro-drones pour les forces armées et sécurité civil initiés en 2018 et 2019. Plusieurs réponses sont attendues avant fin 2020, notamment en France pour la DGA et aux États-Unis pour le programme SRR du DOD.

Avec une dynamique commerciale affectée par la baisse des investissements des entreprises dans le contexte de crise sanitaire, les ventes de drones professionnels à voilures-fixes (senseFly) se rapprochent du niveau du 1er trimestre 2020 (T1 : 3,4 M€ - T2 : 1,8 M€ - T3 : 3,1 M€). L’impact sur les résultats est limité par un strict contrôle des coûts. Les capteurs agricoles (MicaSense) suivent les mêmes tendances.

Avec ce nouvel épisode de confinement en Europe, le Groupe a renforcé le télétravail et les effectifs restent fortement mobilisés pour assurer la feuille de route tant d’un point de vue de la R&D, que des opérations commerciales à destination des marchés professionnels, et du développement sur le secteur de la Défense et de la Sécurité. La réussite du Groupe dans ces domaines doit permettre de renouer avec la croissance.

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE PARROT

En M€ et en % du CA T3 2019 T3 2020 Var. 9 mois 2019 9 mois 2020 Var. GROUPE PARROT (1) 17,8 100% 14,3 100% -20% 57,5 100% 40,8 100% -29% Microdrones (Parrot Drones) 7,0 39% 4,3 30% -39% 23,7 41% 12,4 30% -48% dont produits grand public historique(2) 2,4 14% 1,1 8% -54% 9,3 23% 4,1 10% -57% Logiciels (Pix4D) 5,6 31% 5,8 40% +4% 16,6 28% 16,3 41% +2% Drones à voilures fixes (senseFly) 3,6 20% 3,1 22% -15% 11,7 20% 8,4 21% -29% Capteurs (MicaSense) 1,6 9% 1,2 9% -23% 5,9 10% 4,0 10% -32% Parrot SA 0,5 3% 0,1 0% -87% 1,2 2% 0,2 1% -83% Éliminations intragroupe -0,5 -3% -0,2 -1% -1,9 -3% -0,8 -2%

(1) Le total 9 mois 2019 « Groupe Parrot » incluait l’activité de Airinov, pour 0,6 M€, fermée en 2019.

(2) Produits grand public historiques : anciennes gammes de drones (Bebop, Disco, Mini Drones), de produits automobiles (car kit, plug & play), d’objets connectés.

NB : l’indicateurs alternatif de performance « CA Drones » n’est plus pertinent car les entités fermées en 2019 n’ont plus d’impact à ce stade sur le CA 2020.

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages professionnels et grand public. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Cecilia Hages - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

cecilia.hages@parrot.com

