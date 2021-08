PARROT : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021

INFORMATION REGLEMENTEE

Paris, le 13 août 2021, 18h00 CET

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021

Parrot annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 août 2021 son rapport financier du 1er semestre 2021 au 30 juin 2021.

Le rapport financier est disponible sur le site de Parrot à l’adresse suivante : https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 18 novembre 2021, avant bourse.





A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages professionnels et grand public. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.sensefly.com, www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Cecilia Hage - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

cecilia.hage@parrot.com

Pièce jointe