PARROT : cède Micasense à AgEagle Aerial Systems

Parrot a cédé sa filiale MicaSense à AgEagle Aerial Systems, un pionnier des solutions et services par drones basé au Kansas, conformément aux conditions présentées le 27 janvier 2021. L’opération s’est finalisée le 28 janvier avec un premier paiement de près de 13,5 millions de dollars en cash, hors frais de transaction. Un second paiement en cash de 1,4 million est prévu dans 90 jours ainsi que l’équivalent de 3 millions de dollars en actions AgEagle Systems, cotées sur NYSE American.



Environ 5 millions de dollars répartis entre début 2022 et début 2023 seront versés conformément aux garanties données dans le cadre de la cession.